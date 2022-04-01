產品報價上漲，加上營運多元化發展，國內磁磚領導廠冠軍（1806）及衛廚浴設備廠和成（1810）預期，在持續進行全建材產品銷售，以及科技陶瓷產項多元生產下，2022年會是近十年來，本業營運最好的一年。

面對原物料、運費、天然氣、人力及貨運的運輸費用不斷上漲，冠軍建材集團旗下全建材產品，2022年調漲約8％至15％。

除產品調價，今年營運看漲的原因之一，冠軍指出，透過據點的擴增，全台通路門市簽約家數較前一年的203家提升至267家、今年門市簽約營業額年增15％。

除此之外，冠軍指出，國內房市需求暢旺，加上疫情導致進口磁磚成本上揚，使得國內建商轉向本土建材採購提升，帶動冠軍單月營收維持高檔不墜。

而且今年起，冠軍表示，產品結構調整，積極推動小宅用大磚變豪宅，引進大板薄磚及生產大尺吋磁磚等具競爭力的產品。更跨域推出SPC石塑地板、以及SPC表面實木貼皮的VSPC地板，正式搶進木地板建材市場商機，都將提升今年本業營運成長強度。

朝精密陶瓷、碳纖等高值化產品生產量增加，和成2021年的營業毛利利已較前一年提升1個百分點。

和成的碳纖維輪圈已打入汽車業。研發的碳纖維蛙鞋透過美國Amazon通路，搶攻美國潛水用品市場，2022年則計畫進一步拓展美國「自由潛水」的用品市場。

和成兩年前跨足氧化鋯瓷塊的牙材產品，已經正式進軍美國，2022年希望回銷台灣。

打進國防工業，和成的防彈陶瓷，已運用於國造的雲豹甲車上。近期最新的訂單是國防部軍備局委由和成承製的陶瓷外掛式複合裝甲，訂單2.26億元，將用於國造CM34雲豹甲車上。預期今年可逐步入帳。