鑑於高雄發生城中城火災事件，桃園市盤點市內樓高12至15層樓、84年前領有使用執照的公寓大樓總計有163棟，其中有15棟沒有管委會，為此將今年度公寓大廈修繕補助大幅調整，將一半經費用於輔導、協助老舊大樓成立管委會。

桃園市議員黃敬平發現， 今年度桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法執行計畫，與去年相較下，修繕補助下修許多，以去年99戶以下為例，補助金額原有2萬至2萬5000元，但今年最多只補助1萬元，更不用說去年最高還能補助到13萬元，今年最多只剩8萬元，相較之下縮水許多。

「1995年前老舊大樓當時沒有公共基金，消防、公安設備恐已朽壞！」建管處長邱英哲說明，沒有管委會、無法統整住戶意見，舊大樓遲遲無法申請修繕補助，安全管理堪憂，因此市府決定在有限的修繕補助經費內，調整補助金額、加大補助級距、拉長申請頻率，預估將公寓大廈修繕經費4688萬元挪出一半協助舊大樓改善消防及公安設備。

邱英哲指出，據建管處初步調查，12至15層樓、1995年（含）前領有使用執照的大樓共163棟，其中有15棟沒有管委會，將會優先輔導成立管委會，並補助成立管委會的第1桶金，100戶以下的社區大樓50萬元、100戶以上70萬元，此外，如若去年前已成立管委會的12至15層舊大樓，也可以申請10至15萬元的改善防火門的補助費用。

邱英哲提及，1999年起16層樓以上的大樓每2年要辦理1次公安申報，市府決定自明年開始12至15層樓的大樓也應納入申報系統，每3年申報1次。

邱英哲呼籲，12至15層樓、1995年（含）前領有使用執照的老舊大樓，不管是打算成立管委會或打算改善防火門，都趕快向建管處（公寓科）洽詢，可以預約時間到社區說明。洽詢電話：03-3322101轉6708～6711。