萊萬帶領波蘭打進世界盃會內賽（圖片來源︰達志影像）

拜仁慕尼黑在聯賽接連丟分，領先第2位的多特蒙德的優勢下降至只剩6分。本場作客第5位的弗萊堡，實已不容再失。本場首選，不讓分/拜仁慕尼黑勝。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑 @ 弗萊堡][04/02(六) 21:30] [編號 570]

拜仁在聯賽27戰積分63分，領先比賽場數相同的多特蒙德6分。球隊最近6場聯賽成績只是3勝2平1敗，是被追近的主因。

不過在歐洲冠軍聯賽成功晉級8強之後，拜仁似乎重回勝利的軌跡，上一場聯賽就4:0大勝柏林聯。而且本賽季德甲神射手，目前聯賽已攻進了31球的 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski，在帶領波蘭打進世界盃會內賽之後，再無後顧之憂，並力求幫助拜仁贏得聯賽和歐洲冠軍聯賽的冠軍。

弗萊堡是本賽季德甲奇兵，聯賽27戰得45分排名第5，跟第4位的RB萊比錫同分，仍然有機會爭奪下賽季歐洲冠軍聯賽的參賽資格。

弗萊堡是本賽季德甲防守第2穩健的球隊，至目前為止只丟29球，僅次於丟28球的拜仁。球隊近況也不錯，各項賽事7場不敗，成績只是3勝4平，可見沒有穩勝對手的能力。本場遇上班霸拜仁，弗萊堡先以防守為首要任務，但能否成功，卻沒有多大把握。但既然弗萊堡擅於防守，所以寧願取不讓分/拜仁慕尼黑勝。

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哈蘭德 傷癒復出對多特蒙德的攻力大大提高（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德要爭奪本賽季德甲聯賽冠軍，在餘下的7場聯賽實不容有失。本場遇上聯賽第4位的RB萊比錫，兩隊實力差距不大，首選不讓分/多特蒙德勝。

【足球-德甲】[RB萊比錫 @ 多特蒙德][04/03(日)00:30] [編號 571]

多特蒙德能拉近跟拜仁的距離至6分，除了因拜仁接連失分外，自己的努力也不容忽視。球隊各項賽事6場不敗，成績是3勝3平，而在聯賽也是6場不敗，成績則是4勝2平。

不過有一點要留意是，多特蒙德最近陣型有所變動。球隊最近4場聯賽是2勝2平，不過進球都是在2.5球之下，跟之前不論勝負，場場是大比數有著明顯的區別。球隊首席前鋒、本賽季之後很有可能離隊的 厄林·哈蘭德 Erling Håland 近況不錯，在之前代表挪威踢國家隊比賽時就2場攻進3球。在哈蘭德終於從傷患中康復，多特蒙德勝算大增。

對手RB萊比錫德甲排名第4積分45分，原過跟第3位的沃特庫森其實只有3分差距，為了下賽季的歐洲冠軍聯賽參賽資格，同樣是不容有失。球隊各項賽事9場不敗，成績是6勝3平。

要留意是RB萊比錫2022年各項賽事只曾1敗，就是敗給拜仁，可見實力相當之高。不過多特蒙德本場有主場之利，加上哈蘭德終能以最佳狀態上陣，首選仍是不讓分/多特蒙德勝。

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