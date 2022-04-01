新加坡今天起擴大開放邊境，允許來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種COVID-19疫苗，入境後免隔離、免檢測。星馬也對彼此擴大陸路邊境開放，新柔長堤車流重現。

新加坡Omicron疫情趨穩，自3月29日起鬆綁一系列防疫措施，包括社交聚會人數從最多5人放寬至10人、戶外不再強制戴口罩等，並從今天起，擴大開放邊境、簡化檢測與隔離規定。

隨著全球各國COVID-19疫苗接種率提高，新加坡去年9月開始推行「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），今起轉型為「疫苗接種者旅遊架構」（Vaccinated Travel Framework）。

在此架構下，新加坡將所有國家及地區劃分為「一般旅遊」（General Travel）及「限制旅遊」2種類別。來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種，入境星國後不須強制隔離，抵境後也不再需要檢測；不過經由海、空入境者，仍須出示出發前2天內的檢測陰性證明。

依星政府規定，旅客須在抵達新加坡至少14天前，完整接種世界衛生組織緊急使用清單上的COVID-19疫苗，才適用入境後免隔離、免檢測。尚未完整接種的旅客入境新加坡後仍須隔離7天，隔離期滿前還需接受PCR採檢。

目前未有國家被新加坡列為「限制旅遊」類別。來自這類國家及地區的旅客抵境後需做PCR核酸檢測且須在指定設施隔離7天，隔離期滿前需再次PCR採檢。

2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，重創全球航空業，身為區域航空樞紐的新加坡樟宜機場更是飽受衝擊，旅客量頓時驟降許多。隨著新加坡逐步放寬邊境管制之際，樟宜機場人潮也逐漸回流。

在「疫苗接種者旅遊架構」上路首日，記者下午實地觀察，樟宜機場第一航廈不論是出境或入境大廳的人潮與先前相比，明顯增加不少，也有不少民眾在入境大廳等著接機。

另一方面，緊鄰新加坡的馬來西亞近期疫情也保持穩定，星馬兩國決定擴大對彼此邊境開放，自今天起，允許已完整接種COVID-19疫苗的旅客，不論搭乘何種交通工具，都可透過陸路關卡入境，不需接受行前或抵境後的檢測，也不需隔離。

星媒報導，連接星馬的新柔長堤與第二通道經歷2年的寂靜後，今天凌晨開始重現往日車水馬龍的景象，許多汽車迫不急待從新加坡這頭奔向長堤的另一邊，也有人選擇用步行的方式越過長堤。

長度約一公里的新柔長堤在疫情前是全球最繁忙的陸路關卡之一，報導指出，每天約有35萬人次及5萬輛各類交通工具經由新柔長堤往返星馬；若加上大士第二通道，估計平日有多達40萬人次進出兩國。

此外，新加坡衛生部表示，自4月中起，將允許短期旅客付費在新加坡接種COVID-19疫苗及追加劑；之後會宣布更多相關細節。

星國衛生部統計，昨天新增5605人確診，新增5起死亡病例；累計109萬6428起確診病例，其中1268人病故。截至3月30日，星國92%人口已完整接種，71%也接種了追加劑。