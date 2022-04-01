聯茂電子（6213）與三菱瓦斯化學株式會社（MGC）以製造銷售共同開發的印刷電路板用積層材料為目標，於2022年3月31日共同設立合資公司。

聯茂為無鉛、無鹵環保材料及高頻高速低耗損銅箔基板與膠片的全球領導廠商，產品應用包含網路通訊、車用電子、智慧型手機及消費性電子等市場。自主開發超高頻、超低電性損耗等產品深受客戶信賴採用於5G基礎建設及超大規模資料中心。

MGC機能化學品事業部 電子材料事業部自主開發的BT樹脂具有高耐熱性、低熱膨脹性的特性，發展半導體封裝產業的印刷電路板積層材料，在市場上取得高度評價，並廣泛採用於智慧型手機、電腦、汽車等產品。

半導體市場受惠於IoT物聯網發展帶動各種傳感技術的應用、數據中心的增設、5G行動通信網路的全面普及、及汽車產業的技術革新（CASE/ADAS），未來成長相當可期。

聯茂表示，與三菱瓦斯化學株式會社共同設立合資公司，將靈活運用雙方的技術、設備及知識，以促進合資公司發展自有半導體封裝基板用積層材料的新產品推出，提供符合未來高成長且多樣化的半導體市場需求。