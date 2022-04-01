韓國男神玄彬和女神孫藝真從2018年合作電影《極致對決》，到2019年主演電視劇《愛的迫降》後，擦出愛的火花，在3月31日舉行甜蜜婚禮，僅邀家人和好友們出席。據流出的婚禮賓客名單中，眼尖網友注意到意外變「宋慧喬前任聚會」，李秉憲帶著妻子李珉廷出席，更出現宋仲基在婚禮上畫面；而網瘋傳的宋仲基在婚宴現場照，經查證不是玄彬和孫藝真婚禮，但仍引起網友熱烈討論。

據韓媒報導指出，玄彬和孫藝真婚禮選在高級飯店華克山莊內的「Aston House」，當日賓客名單也相當華麗，傳出有張東健、安聖基、朱鎮模、車太鉉、池珍熙、金宣兒、河智苑、李沇熹、「少女時代」潤娥、宋玧妸、李秉憲李珉廷夫婦、嚴志媛、吳允兒、孔曉振、丁海寅、孔劉、宋仲基、田美都、金智賢等人。

據流出的婚禮賓客名單中，有李秉憲和宋仲基，加上新郎玄彬，3人正好都是宋慧喬前男友。(圖/ 摘自李秉憲官方網站、宋慧喬IG)

有趣的是，網友注意到流出的婚禮賓客名單中，有李秉憲和宋仲基，加上新郎玄彬，3人正好是女星宋慧喬的「前男友」，網上有瘋傳疑似宋仲基參加婚禮的照片，讓不少人驚呼玄彬婚禮居然變成「宋慧喬前任大合體」現場。

不過，有韓媒查證後，確認過流出的宋仲基照片並非是玄彬和孫藝真的婚禮；但也有媒體釋出從遠處拍攝的照片，其中有人找到疑似是宋仲基身影，讓網友都被婚禮延伸出的小故事逗樂。