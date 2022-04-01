電影公司在西門町豪華影城展示「大黑佛母」本尊。（牽猴子提供）

恐怖片《咒》今（1日）票房將破億萬大關，導演柯孟融率主要演員高英軒、林敬倫、阿Q、黃歆庭一同出席記者會。對於破億，導演柯孟融坦言「沒想到，原來也不敢想到會賣這麼好」，但自己始終相信，拍電影時盡全力照顧好觀眾，觀眾有天就會回過頭來照顧你，「這次做的每個畫面都站在觀眾角度想，希望以後一直可以跟觀眾朋友互相照顧」，有種苦盡甘來的感覺，透露該片從找錢開始，從頭到尾自己做，「很像回到拍學生短片那時候，認真拍出來的作品成績可以很好，就有激勵到自己」。

男主角高英軒不忘爆料導演柯孟融一直反覆斟酌電影長度，柯孟融也透露一開始剪完大概160分鐘，「 最後剪掉了很多東西，很多人問我會不會出導演版，我都說不會，因為現在是最好下嚥的版本」，但他之後會放出刪減片段。另外，有很多觀眾看完覺得有被詛咒的感覺，他也說一開始就是希望能達到這個效果，「我拍的時候也是想拍出我以前學生時期會主動買票去看的那種電影，不僅真實，還要有娛樂效果」，也不忘向觀眾喊話「真的不用擔心，那些咒語和符號都是我們創作出來的啦，出戲院回家之後別想太多」。

電影目前持續熱賣，被問到會想以什麼樣的方式回饋觀眾，阿Q笑說：「如果破2億，我們4個男生就半裸去走電影裡的地道！」柯孟融立刻喊「負責拍就好了，林靖倫跟高英軒他們2個健身教練是好看的，可以去走」。柯孟融也提到「一字宇宙」後面3部片名分別為《醃》、《困》、《偶》，「有2支已經有劇本了，還有1支在發想，都會取材自台灣近年最可怕的真實事件」，坦言《咒》的成功確實讓他更有壓力，「要琢磨很久，希望都用不一樣的、比較前衛一點的手法來呈現，我喜歡拍鬼故事是因為每一部都可以獨立存在」。

而現場也將片中「大黑佛母」請出來，讓觀眾親眼看到佛母本尊，導演柯孟融當初在製作大黑佛母本尊的時候就耗費苦心，既要有神秘感、又要能讓人看了不寒而慄、更要有敬畏的氛圍在周遭，於是重金打造唯一一尊佛母，還是懸空掛起來的。今天開始，將於西門町豪華影城展示至4月底，關於佛母有3項禁忌，第一，不要想自己名；第二，不要問別人名；第三，不要看佛母臉。《咒》全台熱映中。