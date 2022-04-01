公61健康市場公園近期將開放。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

兒童節前夕，「台南也要特色公園」社團彙集724位台南家長與千名孩子心聲，對台南特色公園正面評價僅14％、負評83％，對比雙北、桃園、甚至鄰近嘉義、高雄等特色公園，台南有待加強。台南市工務局表示，近3年規畫闢建25座特色遊戲場域，投入逾2億元經費，完成13座、3座施工中、9座規畫中。

一群台南家長於2017年成立網路社團「台南也要特色公園」，長期關注台南兒童遊戲場發展，發起「台南特色公園滿意度調查」，多數家長最詬病的包括「遊戲場環境友善不足」、「遊戲不夠豐富多元」等，呼籲市府應本著「兒童和青少年是遊戲場專家」精神，重視遊戲場規畫時兒童的意見及公民審議權。

工務局表示，台南市近3年來，規畫闢建25座特色遊戲場域，今年還將陸續開放公61健康市場公園、永康公3公園特色遊戲場、南區灣裡人工溼地公園特色遊戲場，以及溪南示範型港濱歷史公園深海歷險趣遊戲場等4座特色遊戲場。

工務局說，相關特色遊戲場規畫設計案也都會邀請專家學者、特公盟代表及四大家長團體代表來共同參與，以確實達到滿足民眾及孩童想要的特色遊戲場。

此外，溪北地區鹽水區公20公園共融遊戲場開闢案，目前正辦理細部設計，麻豆、學甲、柳營、關廟等亦進入規畫設計階段，東區、北區等也逐步提供兒童更多樣不同體驗的遊樂設施。

預計5月完工的港濱歷史公園，被看好將成為台南特色遊戲場典範。工務局說，為求打造真正符合地方居民期待的公園特色遊戲場，新開發的港濱歷史公園及鹽水區公20特色公園，市府均辦理多場工作坊活動，邀請家長、孩童與專家共同參與，未來如預算許可，會考慮增加經費，增添更多、更好的遊具。