近期英國衛生安全局（UKHSA）公布最新報告顯示，在主要病毒變異株Omicron子毒株BA.1及BA.2的結合體中發現新病毒存在，將其命名為「XE」。目前尚無足夠的證據得出XE變體的傳播途徑。儘管如此，當局稱其傳播速度將是「Omicron妹妹」BA.2的10倍強，英國境內已累計確診達637例XE病例。

根據英國衛生安全局（UKHSA）3月25日官網公布一項新的消息指出，發現3款新的變異株，被稱為「XF」、「XE」及「XD」。其中XD和XF是Delta和Omicron原始變異株BA.1結合而成，XE則是Omicron BA.1和妹妹BA.2的重組體。報告分析，當一個人同時感染2或2個以上的病毒變異株時，造成遺傳物質在患者體內混和，就會出現重組變體。

迄今為止，英國境內已發現38例XF變體，不過自2月中旬以後就沒有發現任何病例。至於全球統計XD變體案例為49例，大部分多集中在法國。

另一方面，由Omicron亞種BA.1和BA.2合體成新的變異株XE，最初於1月19日在英國被發現，至今境內已累計637例個案。驚人的是，雖然比例只占總感染人數的1%，卻比目前傳播速度最快的BA.2還要強9.8%。UKHSA首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，「出現重組變體司空見慣，大部分都是來得快、消失得也快。」更進一步提及，變異株XE顯示出可變的成長率，目前還不能確定是否有真正的成長優勢，也還沒有足夠的證據能斷言其傳染威力或是疫苗的有效性，不過還是要謹慎預防成為下一波大流行的可能。