世基生醫（7595）1日公布，去年合併營收以1.29億元，創下歷史新高，年增27.63％，惟因擴大研發相關支出與行銷推廣費用，歸屬母公司業主淨損2343萬元，每股稅後虧損0.54元。

營運漸入佳境的世基，去年營收改寫新高，主要受惠自有品牌藥物基因診斷產品穩健挹注、新冠肺炎檢測剛性需求推升試劑代工業務持續增長，以及科研市場需求回溫，帶動旗下代理高階科研平台與試劑銷售增加。不過，為因應用藥安全基因檢測市場成長，公司一方面持續投入研發，一方面新產品與檢測服務市場相關推廣需求亦增加，致使費用擴增，故仍呈現虧損。

世基生醫是馳名國際、深耕藥物基因體學超過15年的生技公司，成功開發出獨步全球與完整專利佈局的抗癲癇用藥卡馬西平（Carbamazepine）、痛風用藥安樂普利諾（Allopurinol）、血栓藥物華法林（Warfarin）等藥物基因檢測產品，為台灣創下美國FDA推動用藥安全基因檢測的國際典範案例。其中，痛風用藥安樂普利諾基因檢測於今年3月通過健保審核，近日即將開始給付。

營運長陳冠志表示，為鞏固在藥物基因檢測市場的領先地位，世基採多元部署策略持續投入研發，去年底向長庚醫院取得磺胺抗生素過敏基因檢測技術授權，該類抗生素雖廣泛用於治療人體各種感染症，但屬於全球常見引起藥物不良反應的藥物之一，也是台灣藥害救濟排名前十大常見藥物，世基生醫將攜手長庚醫院進行臨床試驗與商化開發。

此外，世基生醫亦跨足市場快速成長的癌症用藥安全基因檢測市場，去年與臺北醫學大學簽訂產學合作，正式展開為期三年的「藥癌順」安全基因檢測套組驗證研究計畫，盼提供高精準個人化用藥與安全環境。

「藥癌順」計畫是首個針對台灣化療患者進行的藥物基因變異臨床驗證研究，更採用多基因套組方式，只要抽一次血即可針對13種癌別共45種治療藥物進行檢測評估，初步估計今年6月底可完成第一階段的收案。

展望今年，世基生醫將循三大方向致力追求營收的持續成長。陳冠志指出，痛風用藥安樂普利諾基因檢測今年3月通過健保審核，近日即將開始給付，由於該藥是國內各醫院診所廣泛使用的第一線用藥，預料將進一步擴大出貨量增加。其次，強化與國內各相關醫學會、社區診所與藥局藥師等的宣導互動，擴大兒童藥物基因檢測、抗血栓藥物保栓通基因檢測等新品的行銷推廣力度，進而提升檢測服務營運量能。此外，公司除為客戶代工生產新冠肺炎檢測試劑外，也投入自有品牌的開發，且隨著臨床驗證進入尾聲，可望挹注營運表現。