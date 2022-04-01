響應蔬食低碳愛地球的飲食潮流，摩斯漢堡於「世界地球日」前，推出植物肉新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，讓喜愛蔬食的顧客享受清爽少負擔的健康美味，並推出「世界地球日優惠」，消費者嚐鮮同時也為環境永續盡一份心力。此外還有多項活動好評推出，會員使用MOS Order APP購買指定套餐抽OSIM腿樂樂2，兒童節到摩斯漢堡繪圖換方塊薯餅，拍照上傳再抽獎。摩斯漢堡於4/1日推出多樣新品！，摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」選用100％植物成分漢堡排，搭配蕃茄、萵苣、千島醬，夾入鬆軟麵包或來自摩斯安心智慧農場的奶油萵苣，豐富鮮蔬帶來清爽無負擔的好滋味。100％植物成分漢堡排使用豌豆蛋白搭配植物原料，並以天然甜菜調配肉的鮮紅色，不含動物成分、基改原料、人工色素、防腐劑等，是友善環境的蔬食美味好選擇。

摘鮮綠摩力樂活蔬食堡售價115元，摩力樂活蔬食堡售價110元。植物性蛋白質代替傳統肉品的漢堡口味新選擇，讓顧客享有獨特、多元的食感體驗。另外同步推出「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」，植物肉更換為多汁鮮嫩紐西蘭牛肉，提供更多美味選擇。摘鮮綠樂活牛肉堡售價85元，樂活牛肉堡售價80元。邁入春夏季節，推出酸甜的沁涼飲品「冬瓜檸檬蒟蒻冰茶」售價75元，嚴選台灣冬瓜，搭配屏東盛產的綠檸檬提味，冬瓜的香甜與清爽檸香相輔相成，呈現多層次的酸甜馥郁，是洋溢復古風味的冷飲。此外還有多款品項於4/1強勢回歸，深受消費者喜愛的早餐「照燒青梅豬排堡」及「咕咕雞堡」好評回歸，咕咕雞堡售價60元，鮮甜多汁的洋蔥雞肉，搭配清脆爽口的高麗菜絲，再淋上酸甜的摩斯桔香千島醬，清爽的日式風味，帶給您活力早晨的美味滿足。照燒青梅豬排售價65元，金黃酥脆的炸豬排，裹上甘醇香甜的醬燒梅醬，搭配清脆萵苣以及新鮮牛番茄，兼具口感與飽足感，滿足一日所需的元氣。樂活嫩雞沙拉嚴選鮮嫩國產雞胸肉、營養美味的水煮蛋、白花椰菜米與藜麥，搭配口感嫩脆的奶油萵苣，滿足健康又飽足的輕食享受。樂活嫩雞沙拉售價89元，套餐加購價84元，另有蔬食沙拉新選擇樂活鮮蔬沙拉售價65元，套餐加購價60元。

為響應世界地球日，摩斯漢堡推出限時優惠，首波於4/1至4/15推出超級大麥杏鮑菇珍珠堡搭配大杯冰紅茶原價120元，優惠價100元。第二波於4/16至4/30推出摘鮮綠摩力樂活蔬食堡搭配大杯冰紅茶原價155元優惠價125元，邀您一起吃蔬食，綠色新生活永續愛地球。另外於4/1至5/15期間，凡在MOS Order APP上購買指定套餐，享優惠價與抽獎機會。以註冊會員MOS卡點購APP專屬指定餐點，即可抽價值萬元的「OSIM智能腿樂樂2」共3組。歡慶兒童節，讓爸媽家長及小朋友天天都開心！摩斯漢堡於4/1至4/10期間推出MOS同樂會活動。活動期間推出2組優惠餐，「獨享餐」組合為摩斯鱈魚堡、搭配大包黃金地瓜薯及摩斯蘋果汁或摩斯柑橘綜合果汁及蒟蒻，原價200元，優惠價179元以及「歡暢組」餐點包括摩斯鮮乳、摩斯蘋果汁、摩斯柑橘綜合果汁、蒟蒻任選3入原價105-120元，優惠價100元，亦推出兒童節繪畫活動首先向店舖索取「同樂會繪圖紙」，再將完成後的繪圖紙出示給門市人員，即可免費兌換方塊薯餅1份，最後將完成的繪圖紙拍照上傳Facebook或Instagram，即可參與抽獎，有機會獲得千元摩斯卡，連假期間邀請親子來MOS同樂及享用美味。

摩斯漢堡長期重視節能減碳議題，像是今年推出MOS Order APP全新改版「MOS安心取溫馨送」，其中的電子賀卡取貨券功能，以線上購買及贈禮可減少運送碳排，讓收禮者可以到全國各地任一摩斯店面取貨並享受美食，尤其在地稻米製作的米漢堡，可減少食物里程，同時支持在地農民，是愛地球的表現。MOS安心取溫馨送於4/1推出兒童節優惠，眾多適合大人小孩的餐點優惠組合不容錯過，更於4/2至4/5推出兒童節快閃優惠，味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖第2件6折，原價318元，優惠價254元，全家一起到MOS歡慶兒童節。