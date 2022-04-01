中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今在記者會指出，大陸能夠實現「動態清零」的目標，也應該承認Omicron變種病毒由於傳染性強、傳播速度快，加上有一定比例的無症狀感染者，使得動態清零的難度更大了、動態清零所需要的時間可能更長了。

不過，吳尊友有信心地表示，只要從嚴從實從快把防控措施落實到每一個環節，還是一定能夠實現動態清零的目標。國家衛健委發言人米鋒也在會上表示，大陸新增本土確診病例和無症狀感染者增長快速，疫情多點散發，波及範圍進一步擴大，部分地區社區傳播尚未阻斷，並有外溢病例報告 ，防控形勢嚴峻複雜。

米鋒稱，要始終堅持動態清零總方針不動搖，把各項防控措施落實到每一個環節；要保證群眾生產生活平穩有序，多管道、多方式保障百姓就醫需求。

根據國家衞健委數據，3月1日至31日，中國大陸累計本土感染者103969例，波及29個省，呈現出點多面廣頻發特點。近日新增感染者90％來自吉林省和上海市。

重災區吉林省的疫情仍處於發展階段，累計報告感染者超過44000例；吉林市、長春市管控區內社區傳播仍未阻斷。上海方面，疫情正處於快速上升階段，累計新增感染者超過36000例，近期感染者數量仍將增加。