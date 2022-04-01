1名女網友請水電工為新家裝水龍頭，沒想到之後發現水龍頭後方冷熱水的接口處「只接了1頭」，讓她傻眼怒批「這是要讓我們自己DIY？只接一邊另外一邊就隨便了？」其他網友則笑說「這水龍頭是要先連上Wifi，打開就會出水了」、「或許是留一手，他期待和妳再見一面吧」。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前請了1名水電師傅到家中修理水龍頭，但事後她竟發現水龍頭的後端2頭的接水處，竟然只有接上1頭，讓她傻眼拍下照片；她說沒有少付錢，也沒有催促對方，怒批「這是要讓我們自己DIY？只接一邊另外一邊就隨便了？」

1名女網友請水電工為新家裝水龍頭，沒想到之後發現水龍頭後方冷熱水的接口處「只接了1頭」，讓她傻眼怒批「這是要讓我們自己DIY？」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友說，水龍頭也是水電工帶來的，她付了連工帶料的錢卻是這樣的品質，不少網友則勸她自己鎖上，她則回覆「不要叫我自己鎖，我沒有工具，那也不是做事的道理」，她說家中的洗臉檯跟馬桶也都是該名水電工裝的，所幸目前都沒有什麼問題。

其他網友紛紛留言「這水龍頭是要先連上Wifi，打開就會出水了」、「其實這是最新的黑科技」、「可能原PO遇到的不是師傅，而是遇到學徒，而且還是工讀的」、「或許是留一手，他期待和妳再見一面吧」、「這個做一半，我一定會把師傅請回來處理好，不能好好洗熱水澡，令人阿雜」、「也太扯，應該叫回來弄好的」。