台灣電子設備協會（TEEIA）舉行第八屆理監事選舉、會員大會暨論壇。本屆會員大會適逢理監事選舉，由漢民科技副總林士青高票當選理事長，志聖工業董事長梁茂生、均豪精密董事長陳政興擔任副理事長，帆宣系統總經理林育業、大銀微系統執行副總游凱勝擔任常務理事。

台灣電子設備協會作為台灣機械設備領航者的角色越來越清晰，從顯示器設備與半導體與封裝設備、智慧製造累積許多技術能量，台灣產業發展與需求在「半導體製造與封裝設備」、「化合物半導體與先進設備」、「智慧製造系統與數位轉型服務」、「智慧工廠與物流智動化」、「智慧醫療與健康照護」領域都可看見會員廠商的佈局與投入。2021年台灣電子設備產值超過3,500億元以上，帶動的機械設備零組件供應鏈廠商超過1萬家，預期到2025年設備產值將達6,000億元。

近年來協會與日本在半導體、電子設備與智慧製造領域的交流成果斐然，也是日本來台尋找合作夥伴的首選，近期已展開在智慧醫療領域的台日合作。此外，政府積極推動「新南向政策」，也幫台灣廠商開拓了新市場商機，協會也與國貿局合作，將台灣廠商智慧製造、智慧工廠、智慧物流、數位轉型的解決方案導入案例分享予新南向台商，進行一對一的媒合商談，拓展雙邊合作機會。

因應全球淨零碳排趨勢，協會也率先成立ESG委員會，未來將持續舉辦座談會、專家會議，邀請各界專家分享企業推動ESG經驗接軌國際，協助會員在變局中持續穩健前行，提升國際競爭力，與設備產業鏈一起來落實。而後疫情時代儼然成為智慧醫療、資通訊產業和AI整合之契機，會員也紛紛投入智慧醫療解決方案的開發，未來希望整合會員廠商的醫療能量，在國內建立ICT產業於智慧醫療的情境場域，拓展國際醫療市場，為電子設備產業下一個五年發展先行布局。