證交所與高盛證券將於4月6～8日共同主辦「TWSE/GS Virtual Taiwan Corporate Day 2022」線上投資說明會，此次廣邀武林帖，一口氣安排我國半導體、電子、傳產及金融產業等共31家上市公司，與來自香港、新加坡及歐美地區之機構投資人進行線上會談。

預計出席的31家公司包括：宏碁、研華、亞德客-KY、貿聯-KY、可成、國泰金、群光、仁寶、智原、富邦金、巨大、美食-KY、鴻海、喬山、川湖、京元電子、景碩、光寶科、旺宏、聚陽、美利達、富邦媒、億豐、晶碩、瑞昱、台新金、東元、統一、聯電、力智、臻鼎-KY等。

證交所指出，近期全球疫情及政經局勢動盪，連帶影響國際經濟貿易及資本市場的表現，但台灣疫情防控得宜，經濟持續穩定成長，台灣企業憑藉著在全球供應鏈扮演的關鍵角色，以及堅強的營運韌性，是全世界無法忽視的存在。

證交所認為，在動盪之時，資訊透明及雙向溝通的價值就越發彰顯，證交所深刻理解市場參與者希望得到台灣企業一手資訊的殷切期盼，因此，自2020年起持續以線上引資方式，將臺灣優質上市公司帶到國際投資人面前，積極行銷台灣資本市場。

證交所連續兩年與高盛證券合作辦理海外線上引資，廣受亞洲及歐美地區機構投資人好評，今年邁入第三次合作，率先卡位2021年度財務報告出爐的絕佳時機，推出今年引資活動，為盼望了解台股企業最新表現的機構投資人，及期待向市場說明未來業務發展的上市公司，提供直接交流對話之平台，預計將再度引起熱烈迴響。

證交所也將於4月6日上午舉辦專題演講，介紹去年第三季推出的台灣創新板，後續由高盛邀請前美國駐港澳總領事唐偉康，暢談近期總經情勢對台灣企業的機會與挑戰。