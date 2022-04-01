張國榮生前摯愛唐鶴德發文曬出2人合照緬懷哥哥。（甲上娛樂提供）

粉絲在影廳內也用手機點燈，排出張國榮英文名字Leslie的「L」。（甲上娛樂提供）

傳奇巨星張國榮今（1日）逝世滿19周年，全球各地粉絲自主發起「19週年繼續寵愛張國榮」相關紀念活動，上傳分享多年珍藏及手寫信，張國榮生前摯愛唐鶴德也在今凌晨發文：「人間的四月天是暖、是愛、是希望，大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明。」字裡行間充滿暖意，表達思念之餘，也不忘鼓勵眾人懷抱希望，眾星包含周慧敏、章子怡也紛紛發文懷念哥哥，曾共演《金枝玉葉》的袁詠儀也以張國榮所演唱的歌曲〈共同渡過〉最後1句歌詞：「活在你心內，分開也像同渡過。」緬懷好友，相關消息「人間四月天」也同時登上微博熱搜榜，顯見張國榮仍活在大家心中。

片商甲上娛樂特別舉辦「榮情蜜意張國榮影展」，由華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎的《霸王別姬》數位修復版領軍，與《胭脂扣》35周年4K修復版、《英雄本色》4K修復版，共3部張國榮經典作重返大銀幕，4月1日起全台上映，日前電影預售套票組開賣後立即完售，加開後更是賣破1200套。此外，片商與光點華山電影館合作舉辦一日馬拉松活動，從中午12點25分起，連續放映《胭脂扣》35周年4K修復版、《英雄本色》4K修復版、《霸王別姬》數位修復版，幾乎場場爆滿，許多粉絲帶著珍藏前來，拿到海報時也忍不住感動流淚，用手機點燈、限量原版海報排出張國榮英文名字Leslie 的「L」，齊聲高喊：「思念永遠的哥哥張國榮！」