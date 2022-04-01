清明連假到來，是返鄉掃墓、祭拜祖先的重要日子。運勢命理網站「旺好運」公布5項清明節禁忌，建議掃墓時間要安排在早上10點至下午3點之間，穿著的衣服色系低調，不要在墓地嬉鬧玩耍，紙錢飛走不要撿，掃墓後要淨身洗衣，才不會犯了清明的禁忌。

▍1.掃墓時間不宜太早太晚

若家中有安排掃墓，建議在早上10點至下午3點前進行，此時陽氣較重，太早或太晚都不適宜，尤其不宜在夜間祭祀祖先。

▍2.掃墓穿著避開大紅大紫

要去掃墓穿的衣服要避開大紅大紫，款式和色系簡單樸素即可，過年節慶會穿的鮮豔顏色最好避開。

▍3.紙錢飛走不要撿

現代提倡環保，已經很多人在掃墓時跳過燒香、燒紙錢的步驟。不過若是家裡還有燒紙錢的習慣，記得不要翻攪正在焚燒的金紙，另外，有紙錢飄到別人家的地域就是別人的了，不要撿回來。

▍4.掃墓別嬉戲玩耍

掃墓時應該保持態度莊重，到了祖先的地盤，記得尊重，不要隨意冒犯，千萬要避免在掃墓時玩鬧、拍照、亂說不禮貌的話。

▍5.掃墓後淨身洗衣

掃墓祭祖結束後，回家後要先洗澡更衣，或使用艾草、粗鹽清洗，以去除晦氣。如果擔心體質敏感的人，可以在掃墓時配戴一些護身符，祈求庇佑。

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