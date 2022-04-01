總統視導空軍二聯隊 軍方說明幻象墜海逃生飛行員所穿的背心。軍聞社提供

總統視導空軍二聯隊 軍方說明幻象墜海逃生飛行員所穿的背心。曾薏蘋攝

蔡英文總統今天也在飛管貴賓室，勗勉黃重凱及眷屬，但並未對外開放。總統隨後赴簡報室，聽取裝備等簡報，相關人員簡報時，也跟總統特別介紹，幻象戰機求生裝備的功能，也是黃重凱這次落海時所穿的同款救生背心。

軍方向總統解說提到，所謂「生命支持的裝備」，也是飛行員最後的一道防線，舉凡是飛行身上的頭盔、面具、防寒衣等都有助於飛行順遂，逃生設備包括、救生背心、求生包及救生艇，救生背心，當人員落海後，背心有自動充氣裝置，遇到海水後，會自動充氣，使背心上面氣囊會自動展開，形成救生圈，圍繞在飛行員脖子上，使飛行員脖子高於水面，面部朝上，避免溺水。

軍方指出，彈射過程中，無線電機會自動發射定位人員目前位置，若背心上充氣沒有作用，上方還有手動緊急口吹紅色拉筆，可以破壞拉鍊，裡面的口吹管，讓氣囊迅速充氣。

軍方說，若連手動也沒有用還有第三個紅色緊急飄帶，可以破壞拉鍊，立刻能出氣囊，使用口吹管使氣囊充氣，若吹氣時，上氣囊一直沒有完全充氣，還有下氣囊功能。而救生背心求生設備有扶刀、螢光劑、鋼筆信號槍、哨子、反光劑等。