民進黨立委郭國文（如圖）等人1日舉行「大減資時代 小股民變愚人？金管會應保障多數投資人」記者會，表示日前資本市場出現「減資」歪風，不僅侵害投資人權益，也讓公司股權「乾坤大挪移」，變成爭奪企業經營權的手法，呼籲金管會應善用行政裁罰權並從嚴審查，讓減資回歸「中性」的本質。（張鎧乙攝）

繼長榮（2603）日前宣布將辦理現金減資，幅度高達60％後，被動元件大廠國巨（2327）近期也決議再次「瘦身」，辦理現金減資20％，。讓公司的大股東拿回現金可以避稅，但小股民的股票變成零股，想脫手相對困難。民進黨立委郭國文、沈發惠1日舉行記者會表示，減資本身是中性手法，若企業濫用，變成資本市場歪風，呼籲主管機關從嚴審核，並提高減資案的門檻，才能保障多數投資人權益。

郭國文指出，透過減資來欺負小股東最惡名昭彰的案例就是國巨，過去10年已減資4次，讓股本大降8成，卻又靠併購來擴張公司規模，並以發行海外存託憑證、海外可轉債與執行認股計畫，來擴充特定對象的股權，這相互矛盾的作為，讓特定人士能圖利，再加上公司派與股民間對市場掌握的資訊不對稱，可說是嚴重侵害小股東的權益，此外，郭國文向主管機關金管會提議提議，為避免透過減資後私募等操作來強化股權，以利於經營權保衛戰，應將時間拉長至3年，避免同一屆董事會能做出減資與增資兩項互斥的決議。

金管會證期局發行組組長尚光琪表示，「我覺得一個規範出來，都會對市場會有一些影響，所以這個部分我們再來思考這樣子，但是我會朝向說去加強審查的方向這樣子」，證期局一向秉持從嚴審查的精神，但她也坦言，目前雖有規範，減資前後1年內不應發行新股，但以國巨為例的企業，就用2年的時間做些具爭議性的操作。對於3年的期限，她說，無法這樣做，不能因為一些公司行為有爭議性，就限制其他公司不能這樣做，重點在制度面的調整但可以思考朝加強審查的方向改進。