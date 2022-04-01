有些女性步入婚姻後，會將家庭擺在第一位，甚至因此失去自我，把孩子與丈夫當成人生的一切。《靈匣網》近日分享5個優秀獨立的星座女，就算結婚也不會被婚姻禁錮，她們仍有自己的社交圈與生活，但照顧家庭仍舊不馬虎，在婚姻與自我間找到平衡。

1.天蠍座

天蠍女獨立性強，而且有事業心，絕不允許自己為男人而活，因此在擇偶時，不會選擇大男人主義的對象，婚後她們也不願只當家庭主婦，而是外出工作實現自我價值，再者，也不希望自己依附在丈夫身上，但她們並不會因此忽略家庭，而是在忙碌中取得平衡，就算工作再忙，也會抽出時間陪伴家人，對天蠍女而言，婚姻和自我同樣重要。

2.巨蟹座

巨蟹女天生顧家，在許多人的印象中，認為她們溫柔知性，結婚後會選擇在家帶孩子，但事實並非如此，巨蟹女深知一個女人若是沒錢，在家中說話的聲音可能就會沒份量，此外，她們也希望自己能幫家庭賺錢，因此選擇外出打拚，大多選擇公務員類較穩定的工作，因為這類工作上下班時間固定，讓她們能同時照顧好家庭和實現自我價值。

3.雙魚座

雙魚女個性較柔弱，而且比較沒有主見，又容易受到他人影響，婚後她們可能會選擇在家帶孩子，負責照顧家人的工作，不過若有經濟壓力，她們也會選擇外出工作，幫忙減輕家中負擔，屬於為母則剛的性格，就算遇到許多磨難，她們也不會因此退縮，同時她們也明白，家庭和丈夫是自己的後盾，並在兩者間者取得平衡。

4.摩羯座

摩羯女做事腳踏實地，而且非常認真又努力，一旦設定好人生目標，她們就會勇往直前，因此她們在事業上成就不小，再加上待人謙和有禮，因此也受到同事喜愛，在職場上發光發熱，面對家庭她們也是一樣認真，擔負起照顧家人的責任，但同時又不迷失自我，對努力不懈的摩羯女來說，在家庭和自我中找到平衡點，並不是一件難事。

5.處女座

處女女追求完美，她們總是不斷給自己設目標，抱持「不達目的絕不罷休」的精神，而且個性不服輸，遇到事情時不會慌張，能夠冷靜處理，受到主管欣賞，此外，她們非常重感情，雖然在工作上很忙碌，但她們仍會抽空陪伴愛人，絕不會因工作而冷落家人，對處女女來說，家庭和自我一樣重要，所以不會為了家庭做出放棄自我的選擇。