繼統振後，又一家申請經營外籍移工國外小額匯兌業務。金管會1日許可東聯互動股份有限公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會指出，該公司為第二家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌之機構。

金管會表示，依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」第7條第1項規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向主管機關申請許可。

東聯互動已依規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，東聯互動股份有限公司未來得提供外籍移工將款項匯出至印尼、菲律賓、越南及泰國等國之服務。

金管會表示，經營外籍移工國外小額匯兌業務之機構依本辦法規定，導入外籍移工身分確認機制及匯兌款項保障等各項機制，並以便捷之創新科技提供外籍移工小額匯款服務，對於引導外籍移工透過合法之管道辦理匯款，進而建立普惠的金流環境，均有正面助益。