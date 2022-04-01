清明連假前夕，故宮南院推出「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」及「謎樣景泰藍」特展，其中「謎樣景泰藍展」有多達103組件文物是首度展出。（呂妍庭攝）

清明連假前夕，故宮南院推出「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」及「謎樣景泰藍」雙特展。（呂妍庭攝）

清明連假前夕，故宮南院推出「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」特展。（呂妍庭攝）

清明連假前夕，故宮南院推出「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」特展。（呂妍庭攝）

清明連假前夕，故宮南院推出「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」及「謎樣景泰藍」特展，其中「謎樣景泰藍展」不但有多達103件文物是故宮首度展出的珍貴文物，還看得到乾隆皇帝時期的景泰藍文創，屬於宮廷生活新時尚的豐彩文物相當吸睛。

故宮博物院長吳密察指出，今登場的雙特展能讓遊客探索青花、彩瓷花樣的奧妙，一窺景泰藍的傳說，可說是明朝嘉靖帝與清乾隆皇的巧思收藏競豔，強調故宮有好的文物，更要有好的展覽，雙特展是「有故事的展覽」。

「花樣何處來」策展人，故宮博物院器物處助理研究員陳玉秀表示，明代祭祀多用瓷器，色彩與圖像規定明確，尤其年號嘉靖的明世宗因庶出身分，更加落實禮制，以創造強化其正統性，所以特展中的196件故宮藏品，特別顯現嘉靖皇帝對道教的信仰與長生追求。

「謎樣景泰藍」特展策展人，故宮器物處助理研究員胡櫨文指出，景泰藍又稱掐絲琺瑯，是指在金屬胎上以金屬絲勾勒圖樣，再反覆填燒琺瑯釉，打磨成作品的工藝技法，明代宗景泰時期燒造的掐絲琺瑯，受到晚明鑑賞家推崇，因而出現「景泰藍」俗名，也興起17世紀古董市場仿作風潮。

這次南院景泰藍展選展掐絲琺瑯器共約140組件，百餘件為初次展出，近40組件更是經過故宮專業人員修護，才得以在最佳狀況與觀眾見面。胡櫨文說，乾隆皇帝除了雅好古物，也勇於創新，特展第2單元聚焦他參照青銅譜所打造的典雅華麗作品，稱得上是乾隆時期的宮廷生活時尚。