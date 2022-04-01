即使政府加重打炒房，不過剛需買盤旺、加上近年推案處高峰的交屋規模大，3月六都建物買賣移轉棟數為2.53萬棟，月增61％、年增12％，為11年來同期新高，累計今年首季六都買賣移轉6.49萬棟、年增4％，亦創11年來同期新高。

根據六都地政局1日公布的3月買賣移轉棟數，除了桃園、高雄年增率不到一成外，其餘四都均成長一成以上，其中台北交易量是近八年新高，新北、桃園、台中均是近11年新高，而高雄是近15年新高紀錄，台南則是自1999年統計以來的史上次高、縣市合併升格以來新高。

若以第一季來看，六都中除了台北市、桃園與台中年增率不到1％外，其餘三都年增率均逾5％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年第一季房市交易量為11年來高量，成長趨勢不變，國內經濟穩定成長、房市基本面佳，加上通膨增溫，不僅吸引自住需求購屋，長期投資置產的保值需求也有增加的趨勢，房市交易量仍處於高水位。

但部分都會區量增幅度已收斂，顯示政府打炒房政策已逐步收到成效，投機買盤逐漸退出市場，未來將更利於自住、置產等剛性需求的買方。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年房市仍延續去年房市交易熱絡的市況，不過3月買賣移轉約為3月初以前的交易，尚未反映這波升息等因素，雙北以外市場明顯表現比雙北更火熱，不過後續外在挑戰逐漸變多，政府打算禁止預售換約與長期利率看升等，都會讓今年房市出現挑戰。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，今年開春房市熱度火燙，除了來自各地房市建設題材、尤其南台灣產業園區、科技廠投資題材帶動，市場對通貨膨脹的隱憂未減，擔心缺工缺料的問題持續助長房價，投入房市心態仍積極，加上打炒房政策鎖定預售屋，使不少消費者轉進新成屋、中古屋市場，衝高今年首季的買賣移轉棟數。