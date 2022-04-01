由台灣金融研訓院主辦，兩年才選拔一次的「菁業獎」，是唯一由金管會和農委會擔任指導單位的金融重要獎項，第11屆菁業獎選拔活動4月1日起受理報名，許多業者前一天就得到訊息、卻沒有辦法從線上找到詳細資料，原來官方網站1日才對外正式公開！

菁業獎向來是台灣金融界關注焦點，金融界稱之為金融「奧斯卡獎」，某種程度反映了眾家好手參賽的激烈程度。上一屆選拔有高達41家金融機構報名，共120件參選案件角逐，參選件數再度創下歷屆新高。

主辦單位表示，活動舉辦動機在於樹立金融同業楷模，讓金融業者互相觀摩學，不少金融業者已摩拳擦掌、準備遞，才會急著想要從官網上獲得更多資訊。

疫情侵擾全球已逾2年，而疫情對凡事的諸多改變，是這次選拔和前次選拔的最大差異，主辦單位指出，金融脆弱族群可能因此更加脆弱，金融業這時更應該站出來提供金融多元化及包容性，來讓金融更普惠，社會更健全。為讓更多人關注普惠金融。

據此，第11屆菁業獎特別新增「普惠金融推動獎」，主辦單位表示，希望能鼓勵正在努力實踐此目標的人事物，不論是個人、團體、機構或結合相互資源共同推動普惠金融，且有具體貢獻或事蹟者，均可主動報名或推薦參選。

為了讓金融業界能更清楚瞭解活動細節，金融研訓院將在4月19日（星期二）於台北院本部（台北市羅斯福路三段62號）舉辦「第11屆台灣傑出金融業務『菁業獎』參選說明會」，各金融機構可於4月15日前至該院網站報名參加。本次說明會將同步全程網路直播，亦可線上觀看。