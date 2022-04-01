嘉義女中學生舞蹈表演精彩生動，表達拒絕跟蹤騷擾。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠呼籲全民一起打造社會安全網。（廖素慧攝）

嘉義市警察局1日舉辦反跟騷誓師大會，各界人士熱烈響應。（廖素慧攝）

《跟蹤騷擾防制法》將於今年6月1日上路，嘉義市警察局1日舉辦反跟騷誓師大會，市長黃敏惠、嘉義地檢署檢察長張曉雯、嘉義地方法院院長胡文傑、嘉義女中學生及各界人士齊聲誓師，拒絕向性別暴力。

嘉義市警察局表示，跟蹤騷擾行為具有高發生率、高恐懼性、高危險性、高傷害性等4高特徵，聯合國將跟騷與性侵害、家庭暴力同列為全球婦女人身安全3大威脅。

為因應可能發生重大跟蹤騷擾事件，市警局與嘉義地檢署、市府社會處、教育處、衛生局等網絡單位，成立緊急應變小組，未來對於疑義個案及高危機個案會即時處理。

黃敏惠表示，市府與市警局、司法及民間社團、社區等攜手誓師，就是要讓大家知道一旦遇到跟蹤騷擾的困擾、危險時，要勇於拒絕、求援，將「拒絕跟蹤騷擾」、「兒童保護」的觀念推廣出去，發現暴力即時通報110、113，全民一起打造社會安全網。

張曉雯表示，《跟蹤騷擾防治法》今年6月1日將施行，希望透過這個法律將社會安全網做得更好，讓每個城市都成為宜居的城市。

活動中由世界街舞冠軍「築夢者」舞團、嘉義女中舞蹈班學生表演，呈現監視跟蹤、不當追求、通訊騷擾等8種跟蹤騷擾的態樣，並播放市警局與嘉義市家長協會志工團、興華中學等單位拍攝的《不…想見你》宣導影片。