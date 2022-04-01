社交加密貨幣投資平台Kikitrade宣布，繼去年夏天獲得著名區塊鏈投資人Dragonfly Capital及Alan Howard領投的1,200萬美元投資後，日前再完成新一輪價值600萬美元的戰略融資，第一年累計融資達1,800萬美元。本輪投資者包括AppWorks、歐洲風投基金Audeo Ventures以及麗新集團旗下的寰亞傳媒集團。

Kikitrade是一站式的社交加密貨幣投資平台，協助入門投資者購入和輕鬆管理虛擬資產。公司由知名Web 3創投工作室Everest Ventures Group於2020年創立，並於2021年推出市場後獲1200萬美元融資，該輪投資者包括英國對沖基金大亨Alan Howard、著名區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、以太坊聯合創始人Joseph Lubin的風投基金、聯合金融集團主席蔡朝暉等。

另外，區塊鏈遊戲集團Animoca Brands也是Kikitrade第二大股東，Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸亦是Kikitrade的董事會主席。目前Kikitrade社區已有過百位深度合作的投資分析師、關鍵意見領袖、加密貨幣項目CEO等，在平台上活躍分享加密貨幣獨特見解和最新分析，成為亞洲其中一個最互動的加密貨幣投資社區。

在本次合作中，Kikitrade更和寰亞傳媒集團簽署戰略合作，兩家公司將成立合資公司，推出Kiki NFT平台，以豐富資源及平台作基石，推動創意產業和區塊鏈技術的結合，瞄準Z世代建立娛樂新時代。

Kikitrade的加密貨幣投資平台以社交為導向，要讓加密貨幣投資能夠更普及化。例如，用戶可以問新手問題以及參與社群的投票活動等來贏取代幣或NFT空投，目前kikitrade用戶已超過20萬名，且來自香港、台灣、東南亞及澳洲等不同市場。

Kikitrade聯合創辦人及行政總裁陶欣亞表示，這次引入的戰略投資人將豐富Kikitrade在「社交投資」和Social-Fi賽道的資源，將可幫助Kikitrade拓展國際市場。Kikitrade去年宣布成立中東的合資公司，今年亦打算進入多個東南亞市場。此外，Kikitrade計劃擴大招募開發團隊至一百人，並研發更多產品功能的創新。

同時，Kikitrade也計劃年內為平台引入數百位進駐社群的關鍵意見領袖（KOL）、媒體、加密貨幣項目CEO與社群互動交流，打造成為獨有的投資社交平台，促進交易和學習，讓投資變得更有趣。