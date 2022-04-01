清明節到了，嘉義市東市場老字號春捲店調漲價格，買氣依舊。（廖素慧攝）

清明節連假來了，是春捲最熱賣的時候，嘉義市東市場現作春捲皮、現作現賣春捲的業者忙得不可開交，即便最近春捲紛紛漲價，客人還是絡繹不絕，有業者坦言，比較擔心疫情持續延燒，外地遊子不回嘉或遊客少來嘉，打亂這波買氣。

東市場60多年老字號的春捲皮店負責人蔡政勳說，往年清明節前及清明節期間會大排長龍買春捲皮，去年在疫情衝擊下，買春捲皮的人潮較往年減少，原本期待今年疫情緩和下來，買氣會回升，但最近疫情又有變化，心情也跟著七上八下。

蔡政勳說，國外進口的麵粉漲價，春捲皮也只能跟著調漲，價格約是1斤180元至200元，清明節春捲皮銷量大，有些主顧客不為了避免排隊人潮群聚，提早預定，就擔心疫情變化，返鄉祭祖掃墓的人變少，買春捲皮的人及量也減少。

東市場也有多家現場製作春捲的老店，最近紛紛調漲春捲的賣價為1捲60元，客人仍然一波接一波上門，傳承三代的蕭家春捲業者坦言，麵粉、菜價、蛋價等原物料都漲，實在撐不住了，因此才於3月下旬從50元漲為60元，大部分客人還能接受，清明節是春捲銷量最多的時候，希望疫情能緩下來，以免影響買氣。

嘉義市政府建設處表示，清明節連假返鄉遊子或來嘉的旅客多，預期東市場、永和市場、共和市場等傳統零售市場，以及文化路夜市人潮會比平常多，依照中央防疫指引來做防疫措施，各攤商、店家都有實聯制QRcode，請民眾配合落實掃描QRcode，進出文化路夜市的出入口會加強宣導。