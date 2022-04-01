新北一名男子參加老婆家族聚會，他見老婆妹妹（小姨子）酒後三巡後回房睡覺，趁機摸進小姨子房間性交得逞，期間小姨子因酒醉意識模糊誤以為是老公，便迎合他抽動，待小姨子隔日醒後察覺有異，便與老公報警提告；姊夫庭上坦承犯案，並願意和解，法官依乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年。

依據判決書記載，109年4月上旬，男子(姊夫)參加老婆家族聚會，他與老婆、小姨子、小姨子老公以及老婆媽媽大夥一同飲酒作樂，酒過三巡小姨子因喝醉先回房睡覺，他竟趁小姨子意識模糊，摸進小姨子房間親吻對方嘴唇、胸部，當下小姨子還以為是老公而無任何抗拒，還迎合他的抽動被性交得逞；隔日小姨子清醒後，才察覺不對，小姨子與老公訴說此事後，便報警處理。

新北地院一審以家暴妨害自主案件起訴男子，男子不服提起二審訴訟，台灣高等法院審理，男子坦承犯案，再以女子與男子對話紀錄擷圖照片、女子醫院診斷證明書，認定其男子逞一己私慾，明知女子酒醉意識模糊，乘機對女子性交，導致女子身心受創，惟念男子願與女子和解賠償，已見悔意；法官依乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

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