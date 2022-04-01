台一線阿文（右起）主持人楊繡惠、嘉賓陽帆、主持人劉家榮、台一線東諺今出席新節目《台灣新刻盤》發布記者會。（大立電視提供）

台一線東諺（左起）、主持人劉家榮、楊繡惠、台一線阿文今出席新節目《台灣新刻盤》發布記者會。（大立電視提供）

楊繡惠今（1日）與劉家榮出席全新歌唱節目《台灣新刻盤》記者會，談到日前在臉書警告朋友遠離渣男，她表示本身有「靈異體質」， 男人只要跟她交往超過3天，就知道對方是騙她，還是真心對她好，「這樣我怎麼結婚呢！」現場還不忘傳授如何分別渣男的秘訣。

楊繡惠首度挑大樑與劉家榮主持《台灣新刻盤》，一開口就讓人「笑到黑菇」，昨談到如何分別渣男，楊繡惠表示：「太花言巧語的男生，就不要跟他交往，或者是這人會常常跟你獻殷勤，獻完殷勤就不見了。」還點出手機不離身或裝手機防窺片的男生都有鬼，「如果坦蕩蕩的人，為什麼要用防窺呢，又不是在談國家機密，又不是日理萬機，就只有1隻小雞雞而已，幹嘛每天搞失蹤呢，一切都是有跡可循」。

楊繡惠感情空窗5年，因年過半百，正處於尷尬年紀，曾有女性朋友介紹男朋友的爸爸給她，她確實考慮過，但礙於對方高齡70幾，擔心「如果對方嗝屁（死）了，我們還要上派出所」。她對婚姻仍有憧憬，豪爽稱不在乎當後媽，但另一半的年紀不能太老，最好跟她差距5歲上下，婚前會簽夫妻財產分開制。

與天后李玟意外撞臉，她語出驚人說：「我當然是覺得李玟有去『整理』過，也有人說我像美鳳姐跟楊紫瓊，我就是大眾臉。」承認打過音波拉皮、雷射以及肉毒桿菌，自豪臉蛋沒植入任何填充物，「應該是李玟比較像我」。她說上節目時，李進良告訴她貴婦都拿她當整形範本，被小禎虧說李進良很會撩妹，「他講的話你相信嗎」。

《台灣新刻盤》明（2日）下午4點將在大立電視與中視菁采台同步推出，記者會上演藝大哥大陽帆難得現身送上鳳梨花祝福收視旺，直誇找楊繡惠主持就對了，而台語歌壇3大唱片公司歌手，豪記唱片謝金晶、時代創藝蔡家蓁與華特唱片的麗蓉也聯袂出席支持，大立電視董事長盧繹棋致詞鼓勵加油。

而目前綜藝節目製作預算大縮水，大立電視逆向操作砸重金製播2小時全新歌唱節目，身兼CEO的歌手主持人劉家榮表示：「深知歌手苦無歌唱節目可上，因此獨排眾議跟公司爭取，扛下重任一搏！」

楊繡惠則笑說過往曾有製作人提出主持新節目邀約，但想到與手上現有的節目錄影重疊，她立馬回：「拜託請不要提名我好了！」她也佩服好友劉家榮的勇氣，霸氣製播頻臨絕種的歌唱節目，她衝著這點，每周台北、台中的來回趕錄影，雖然辛苦也值得。