疫情爆發至今，線上學習的需求大幅增加，不少民眾更利用待在家變長的時間，多學習知識技能，因此不僅線上課程熱銷，就連線上導師也變得搶手，也成為了不少專業人士想要朝該方向作多元發展，而全方位學習平台學米XUEMI也看準時機、為使用者創造更多機會，在日前就宣布啟動「百萬年薪講師招募計畫」，希望能讓素人講師也能透過相對低的門檻進入線上教育產業，協助職場一線人員輕鬆打造個人品牌，同時也為講師增加額外收入。

學米XUEMI「百萬年薪講師招募計畫」正式啟動。（學米提供）

學米共同創辦人Louis就表示，平台上擁有業界中頂尖達93%的完課率，總銷售課堂數也達破萬堂，現已成功協助250位以上講師知識變成實用經驗為基礎，領域涵蓋現在最流行的UI及UX 、插畫、平面設計、前端與後端工程等課程，教學合作更包括業界諮詢服務、開設講座、錄播授課等彈性方案供講師選擇，「現再期待網羅更多職場人才透過『百萬年薪講師招募計畫』加入學米，和我們一起創造更高的知識價值。」

而學米上正是透過學習熱度分析、課程行銷與設計等免費開課與培訓資源，讓講師藉由平台將專業知識收整為較容易理解的內容，同時在課程中即時地分享業界現況，以吸引對該領域職場感興趣的學員，再進行諮詢與展開學習，等同把職能專業價值變現，每位講師月平均媒合10位以上學員、收入平均額外增加約3到5萬元，在疫情影響下，對於講師來說可是相當可觀的收入。

學米「百萬年薪講師招募計畫」徵選活動， 現只要7步驟即能加入學米平台。（學米提供）

學米更分享到，目前平台長期合作講師逾80名，最高兼職收入更達百萬，因此現為了吸引更多一線職場工作者成為內部講師，學米宣布「百萬年薪講師招募計畫」即日起開跑，不用像名師般自帶流量，只要樂於分享知識內容且為專業職場工作者，即可透過素人講師招募活動，分享業界經驗與實戰技巧，來實際為自己兼職加薪，只要線上報名、學米專人諮詢合作內容、內部評估課程內容並確認合作形式、合作關係確定與簽約、制定課程主題與大綱、講師產出知識內容、學米協助行銷曝光、知識變現為報酬等7步驟，即能以實力爭取高達50萬的行銷資源。