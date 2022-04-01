在地方仕紳奔走下，以及北港高中的支持，北港高中今年成立體育班，完成北港鎮女排球員的三級銜接。（周麗蘭攝）

有「女排球國手的搖籃」美名的北港鎮北辰國小，排球校隊自1968年成軍迄今，建國國中7年前成立校隊，留住縣內菁英選手，但苦於高中後仍提早離開家鄉，在地方積極走下，北港高中今年成立體育班，完成三級學校銜接，家長、學生都受益。

北辰國小女排的成績顯赫，多年蟬聯全國賽冠軍，到外縣市就讀以延續球技的學生不少，開枝散葉成為全台各地的教練。北港建國國中7年前成立校隊銜接女排訓練，讓優秀選手安心留在家鄉。

縣議員蔡岳儒說，建國國中校長林吉城、主任黃基津大力奔走下成軍建國女排，即使資源不足，成軍第一年就拿下全國第7名佳績，2018年更是包辦第45屆全國永信盃排球錦標賽、全國第39屆華宗盃排球錦標賽、全國第8屆北港媽祖盃全國排球錦標賽共3個冠軍，今年更上層樓拿下110學年度國中排球甲級聯賽的亞軍。

在蔡岳儒及地方仕紳積極奔走下，北港高中校長江耀淇認同也支持女排優秀選手留在家鄉的理念，去年成立排球校隊，今年成立體育班，完成北港排球的三級學校銜接，地方人士相當欣慰。

北辰國小排球隊５月將參加中華盃賽事，北港建國國中女排隊今（1日）特地回母校為技術指導及為小學弟妹加油打氣。

建國國中校長林吉城說，建國女排隊銜接北辰國小女排選手，再由北港高中接手，相信雲林女排不久會在國內發光發熱。

北港高中校長江耀淇則表示，北港高中體育班今年起招生，重點項目是女排、女籃、田徑，家長後援會已成立，該校會積極爭取建國國中女排隊員接受訓練，讓鎮內優秀選手不用離鄉背景。

蔡岳儒說，雲林縣雖然是偏鄉，隊員們對排球的熱愛不比城市孩子來得少，感謝各學校與各界人士的支持，讓國小到高中的球員們得以共築金牌球隊的美夢。