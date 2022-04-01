行政院消保處與金管會檢查局 就日前預售屋履約擔保機制的「不動產開發信託」、「價金信託」及「價金返還保證」辦理專案查核，發現11個建案5件有缺失，已要求建商全部改善完畢。

缺失包括「收訖價金延遲交付信託」、「未如期提供價金明細予信託機構」、「未經第三人或會計師查核」。

消保處提醒，預售屋履約擔保有5種不同類型之多，包括「價金返還保證」，如果建商未能如期完工，將由擔保的金融機構如數返還消費者已繳價金；「不動產開發信託」及「價金信託」則分別確保興建資金或買方所繳價金「專款專用」，並不具有「完工保證」或「價金返還保證」的功能，且信託契約之受益人為建商，當建商無法依約完工或交屋時，信託帳戶如有剩餘款項才會歸屬於消費者。

消保處說，許多建案採用「同業連帶擔保」方式，但實務上擔保者與被擔保者如屬關係企業或同一集團，彼此間有一定關聯性，如被擔保者發生問題，擔保者的保證能力可能連帶受到影響。消費者在購買預售屋時，應多詢問或打聽兩者間的關係，作為購屋時參考。