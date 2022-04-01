中視《我愛冰冰Show》歡慶3周年。（中視提供）

中視《我愛冰冰Show》迄今播出滿3年，3月31日進棚錄影中視董事長胡雪珠特到場探班，並訂製2支3公升的大型紅酒花送給主持人陽帆和白冰冰，祝賀節目長長久久、收視紅火。白冰冰驚喜說：「節目3周年送我們3公升的紅酒，10周年的話就10公升。」陽帆搭腔：「應該是10公升的金條。」兩位主持人與錄影藝人直接在現場喝起交杯酒，場面歡樂。

節目開播3年收視率屢創新高，4歲以上平均最高收視3.12，收看人數衝到150萬人，幾乎周周拿下同時段收視冠軍，白冰冰有感而發說：「以前我請朋友看《我愛冰冰Show》，他說只認識我跟陽帆，其他都不認識，現在他們已經看到會幫節目裡的歌手配對。」陽帆則笑說：「那我跟妳（白冰冰）更不用說了，我們已經黏在一起。」

白冰冰和陽帆為超級黃金組合，妙語如珠的主持風格，不只帶給觀眾歡樂，2人錄影也錄出革命情感。白冰冰也趁3周年告白：「帆哥我愛你長長久久。」陽帆馬上回應：「因為有你，所以收視率越來越高，我也愛你。」說完2人勾起手喝交杯酒，並相約再主持10年，全場歡呼聲四起。

白冰冰與陽帆在節目中大力提攜後輩，開播3年來，創造不少經典奇蹟，像是百萬兄弟陳昭瑋、陳孟賢，幽默的表演風格，圈粉無數，翻唱歌曲在YouTube更突破百萬觀看數，2人受訪時感性地說：「最大的感動就是可以讓我們在演藝過程中，找到一個心靈的家。」

幾乎是節目固定班底的許志豪也說：「我覺得這是一個充滿愛的節目，大家共同打拼才能一路締造佳績。」歌手蔡佳麟也很珍惜這個舞台：「我們一定會唱到老！」為了呈現最精彩的表演，錄影時常錄到沒日沒夜，白雲形容：「我每次都錄到鬍鬚長出來。」楊繡惠也開玩笑說：「大概是早上進來，半夜才出去，沒感情都搞出感情來了。」

製作單位特別在3周年之際推出「再創奇蹟魅力秀」，讓觀眾重溫在節目中呈現過的經典表演，精采程度堪稱2.0進化版。白冰冰透露，有位年近百歲的爺爺級的忠實粉絲，生日願望是想跟她合照，讓她很感動，「一個好事的圓滿都不是一個人能力所及，謝謝大家成就《我愛冰冰Show》！」《我愛冰冰Show》每周六晚8點在中視播出。