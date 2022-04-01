曾獲得香港小姐「最上鏡小姐」的女星袁嘉敏，外型亮麗還擁有D罩杯火辣身材，在三級片《鴨王》一脫成名，不過近期較少影視作品的她，今(1日)突在社群發文砲轟香港電子競技有限公司創辦人鍾培生和其父親「Jerks（意指人渣、混蛋）」，雖沒明說為了什麼開罵，但已引起網路熱議。

袁嘉敏參選港姐後，先從主持圈發跡，之後拍攝《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《豪情3D》等電影，2015年被大導演王晶相中，在三級片《鴨王》中露2點轟動一時，雖然她一脫成名，但也爆出被包養、慾照外流等傳聞，近年鮮少目前作品的她，曾住在月租港幣4萬元（約台幣14萬元）的豪宅中。

袁嘉敏在社群發文砲轟「富三代」鍾培生父子。(圖／取自袁嘉敏IG)

今她在IG指名道姓砲轟鍾培生父子，直指他們絕對是人渣，更表示「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，並曬出疑似鐘培生位於淺水灣5層豪宅的陽台照，寫下「謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。也許我前世欠了你們兩個」。

因為她沒有明講原因，讓不少網友都在猜是愚人節玩笑嗎？對此，《東網》追問袁嘉敏是否有人向她做出不道德的交易時，她僅回覆這件事好似小說般複雜，又直指鍾氏父子都不是好人，痛批他們人品有問題，「父子會有古怪要求」，坦言大家本來是好朋友，不過已經不相往來，再也不會聯絡。