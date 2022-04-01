去年底傳出將和結婚9年老婆離婚並已分居的金鐘獎行腳節目主持人廖科溢，今（1日）與導演葉天倫、《食尚玩家》主持人大文（郭文頤）出席交通部活動，自稱為「大叔」的他自曝心目中最想完成的療癒之旅是邊賞美景邊喝酒，「既然是大叔，旅遊就要帶點大人味，很想來個北部釀酒工廠巡迴之旅，有各類的酒都可以喝，又可以邊看邊玩。」至於會想這樣安排是否因為婚姻出現危機而想借酒澆愁？他急忙撇清，「不是，純粹是自己喜歡小酌。」

有問必答的廖科溢在被問及婚姻狀況、是否已經離婚時，突改變侃侃而談的口氣，開始四兩撥千斤的不願正面回應，「我們就彼此先靜一靜吧！」他坦言目前兩人還有聯繫，但因為工作都忙，就先各忙各的事，加上對方比較低調，不想私領域被公開，所以不便多談，他也表示如果未來兩人有了結論，有機會的話就會跟大家宣布。

另外，主持《食尚玩家》的大文特別推薦到台南古都進行結合吃喝玩樂的文青文創血拚之旅，「先到台南林百貨、台南美術館走到神農街友愛街，『一條龍』的路線讓大家有得吃還有得玩、有得看，晚上還可以去附近酒吧喝酒。」喜歡台灣傳統美食之旅的她自曝每到一個台灣景點必吃的就是各地的「滷肉飯」，問到寧願變胖也不願意放棄的台灣小吃？她則笑說：「卦包！我的最愛！」她更透露自己的私房景點是「雪霸筠海」，她笑說：「太美了！簡直是仙境，過目不忘！」有趣的是，常到處趴趴走的大文還分享自己的從小到大最難忘的一次旅遊「靈異經驗」，她說：「小學畢業旅行的時候，住在小木屋裡，但樓下小朋友很吵，根本沒辦法好好睡覺，但隔天要離開時才知道當天只有一層住戶，樓下是沒有人的！」