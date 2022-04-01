人間四月天，春暖花開，萬物甦醒，由於南投縣幅員遼闊、海拔高低落差，因此物種豐富，台灣50多種螢火蟲，南投縣就有31種；縣政府整合日月潭、北港溪、竹山鹿谷及奧萬大賞螢區資源，歡迎遊客體驗螢光之旅。

今年賞螢季，縣府以「鎏金螢光、森林幻旅」為主軸，讓遊客感受螢光的療癒魅力，還可體驗在竹林、森林中的茶席，品嘗在地美食、逛螢光市集。

日月潭國家風景區管理處，結合在地團體推出賞螢體驗搭配生態解說導覽，白天遊客可到桃米生態村魚蝦生態探索、樹葡萄採果等農事體驗，下午到水社步道漫遊，或是體驗立槳與潭邊野餐。

信義鄉丹大與潭南地區推出原民文化體驗，包括布農歌舞展演、部落巡禮及原民晚餐，在賞螢之前還有部落星空晚會。

北港溪賞螢區的惠蓀林場，推出「蓀夜賞螢」專案，從4月22日到5月13日推出星光票搭配夜間賞螢；遊客到泰雅度假村只要發揮搞笑功力，就可以獲得500元的住宿獎勵金。

竹山鹿谷賞螢區從4月到6月，自低海報到高海拔，不同品種螢火蟲陸續登場；白天可以逛老街吃肉圓、小鎮漫遊、大鞍社區賞竹海，夜間賞螢還可以看到罕見的螢光蕈。

鹿谷鄉公所賞螢導覽，地點在三生緣園區、台大實驗林鳳凰自然教育園區總共6梯次；小半天協會從4月2日起，每周六共5梯次觀賞螢火蟲導覽及茶席體驗。

縣府結合太極美地協會、大水窟協會、溪頭自然教育園區與在地業者，將於4月9、16、23日在鹿谷鄉麒麟潭邊，舉辦「螢光派對」市集與音樂會。