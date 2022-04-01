古曜威（左起）、拐拐、沈建宏、夏乙薇、游振宜（小優）一同出席公益活動。（家扶基金會提供）

古曜威今（1日）出席家扶基金會活動，邀請沈建宏、拐拐、黃暐婷（Apple）、游振宜（小優）、楊晨熙、成語蕎等藝人共襄盛舉，拐拐透露熱心公益的古曜威是小紅娘的化身，「凡是和古古有接觸的，都會帶來喜訊，他〈中意〉MV的女主角粿粿就是在定裝後、開拍前一天宣布結婚的好消息。」就連陳喬恩的老公Alan第一次參加公益活動，也在記者會前一天宣布結婚的喜訊。古曜威聽到後立刻好奇的反問，「妳該不會要閃婚吧！？」嚇得拐拐趕緊撇清，並發下豪語：「你放心，如果我閃婚，今天的畫作我通通買下來。」

另外，沈建宏在去年參加畫展後就入伍當兵，今年一退伍就馬上參加公益畫展，他表示這項活動非常有意義，即使自己不是很會畫畫，但還是很開心可以透過畫作幫助弱勢孩童，沈建宏也特別在畫中畫了代表孩子純潔心靈的倒影與星空，相當有意義。

古曜威是連續三屆的畫作公益大使，也呼籲大家趕快上網競標畫作，每一個人都是用愛在創作，跟著我們一起幫助家扶基金會的孩童募得教育經費。而他的畫作取名為「中意」，意指要帶給大家勇氣，畫中的每一顆流星都代表一個願望，希望競標到這幅畫作的人，都能夠得到滿滿的星願。