政府公告的整建維護策略地區。（圖／北市都更處提供）

台北市都發局都更處推出「公辦整建維護試辦計畫」，只要位於政府公告的地區，且屋齡40年以上，就有機會申請到翻修經費，範圍包括外牆拉皮、增設電梯、結構補強等等，最高補助9成工程款。

北市不少老公寓年久失修，有可能漏水、外牆磁磚剝落，甚至結構都已經不穩定，因此都更處推出新計畫幫助這些高齡建築翻修，評估屋況、如何整修、去哪裡找建築師，所有大小事都有專人協助輔導，並提供最高9成的工程補助款。

「公辦整建維護試辦計畫」主要從拉皮、增設電梯、結構補強這類工程下手，加強居住安全。計畫有5大亮點，包括一對一協助社區整建、找出社區維護需求、透過公開競圖找到建築師，以及最高9成工程補助款。

申請此計畫必須符合以下5項條件，位於市府公告的「整建維護策略地區」、屋齡40年以上、同一建造執照、基地面積500平方公尺以上，以及4樓以上公寓或電梯大樓。

都更處表示，所謂「整建維護」是指透過外牆拉皮、結構補強等方式，延長建築壽命，比起遙遙無期的都更，至少可以先進行整建維護。而政府訂立的整建維護地區包括捷運士林站、台北車站、松山車站、南港車站周邊等區域。

都更處指出，申請時間即日起至6月15日，預計7月公告入選社區名單，8至10月公開競圖找建築師，接著2023年1到6月成立管委會、簽約等，接著廠商發包、申請補助款等等。要注意的是，申請此計畫通過者，整建維護完成後，5年內不可以再重建。