為歡慶兒童節，味全（1201）1日宣布擴大贊助偏鄉及弱勢孩童，總共捐出近5萬瓶保久乳，並邀請全民食物銀行及伊甸基金會共同參與。

味全投入偏鄉公益已超過11年，至今已累計超過50萬人次受惠，共計捐出超過12,000箱保久乳；與全民食物銀行的合作也邁入第7年，今年除了特別邀請伊甸基金會加入同慶兒童節行列，捐贈範圍也原本的偏鄉孩童，擴大到弱勢孩童。

今年活動超過100個服務單位參與響應，涵蓋台東、基隆、屏東等全台各地，味全各營運站也努力趕在兒童節連假前配送至偏鄉各單位。

味全投入偏鄉孩童教育不遺餘力，除了物資補給，味全也針對偏鄉孩童所需的營養教育親自加入課程，包括營養知識小達人夏令營、與味全龍合作的體能課程，手作課程，去年度更首度跨界與台灣台灣營養基金會、全民食物銀行共同規劃「優酪乳課程」，透過淺顯有趣的優酪乳製作過程以及簡單的食品成份表，進而了解優酪乳對身體的益處，並在課後提供優酪乳飲用，以接力方式突破偏遠地區冷藏配送不便問題，能加深孩童對優酪乳課程體驗。