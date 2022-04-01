「Geared Up」榮獲評審類獎項─創新獎，有別於其他隊伍的常規操作，別出心裁的創意獲得評審高度讚賞。

團隊中的每個人就像齒輪一樣緊密連結、合作無間，準備好迎接每一個挑戰和困難!

普台高中機器人團隊參加「2021-2022 VEX V5 TAIWAN OPEN 錦標賽(線上遠端競賽LRT）」，由高二李承洋、高一張宸睿、杉山昭瑞、李紘宇及柯昀汝所組成的「Geared Up」戰隊，歷經三天兩夜緊張刺激的資格賽和淘汰賽，最終拿下錦標賽冠軍及創新獎，將於5月份代表台灣赴美與世界各地的菁英選手角逐VEX機器人世界冠軍的殊榮!

2016年金氏世界紀錄認證VEX機器人系列賽事為全球最大也是最有影響力的機器人賽事，而在VEX Taiwan Open台灣區比賽中表現優異的隊伍將有機會取得賽季最終場「VEX機器人世界錦標賽」的參賽資格。台灣今年總共有6個參加世界賽的名額。普台高中「Geared Up」戰隊在這次的錦標賽中以堅強實力及傑出表現，於37隊中脫穎而出，最終拿下冠軍成為台灣代表隊之一。

普台高中機器人團隊於3年前成立，十幾位國中生如初生之犢般從零開始打磨、訓練，憑藉著強烈的好奇心及滿腔熱血，一頭栽進複雜有趣的機器人世界。「Geared Up」戰隊中年紀最長的隊長承洋國三時上網，以影片自學組裝出第一台陽春版機器人。他回想起去年第一場比賽，因為程式寫得不盡理想，曾被老師說100分的機器卻只發揮50%的實力，不氣餒的他越戰越勇，從機構設計組裝、程式撰寫到實機操作，樣樣親力親為，不僅帶領學弟妹們一次次超越自己，也在機器人中找到目標與樂趣。

承洋分享，這次比賽我們用演算法將長寬各365公分的正方形比賽場地做成座標系統，讓機器人在15 秒的自動賽中能更精準地完成指定動作得分，還有因應賽況即時調整策略是致勝關鍵。沒想到能打入世界賽，未來也會精益求精，跟隊友們一起在世界賽中取得好成績。

加入機器人才一年、同為高一的宸睿和昭瑞分別負責機構、程式設計、遙控和機構組裝、補充設計。昭瑞熟練地佈置好場地，仔細檢查機器人部件，將設定好的機器人放入場地中一遍遍練習、校正，再練習再校正，宸睿說：「比賽前每天第九節不是在改程式、改機構，就是練習遙控操作，比賽前夕更是上緊發條，光練習遙控就超過200次。」承洋、宸睿和昭瑞三人在分秒必爭的競賽中各司其職，展現長時間培養出來的團隊默契，可謂是黃金鐵三角!

同樣是新手的紘宇和昀汝就讀高一，負責紀錄工程筆記、組裝機構和輔助。「工程筆記是我們的心血結晶，紀錄我們和機器人共同的成長；我們團隊的感情很好，從隊名「Geared Up」就看得出來，每個人就像齒輪一樣緊密連結、合作無間，也代表我們準備好迎接每一個挑戰和困難!」紘宇和昀汝笑著說。除了錦標賽冠軍的榮譽之外，「Geared Up」還榮獲評審類獎項─創新獎，策略是將最高的套環座放倒，再將套環套至最高的位置得分，有別於其他隊伍的常規操作，別出心裁的創意獲得評審高度讚賞。

5位同學說，真的很感謝學校開設機器人課程，讓我們有機會躍上世界舞台，有如此亮麗的成果，要歸功於師長一直在背後默默的支持和付出，除了平日辛苦地指導之外，每次比賽都日以繼夜地陪著我們，老師適時地給予指導和鼓勵是我們前進的動力，期許自己能在世界賽中能發揮實力，不負眾望。普台高中林秋惠校長表示，這群因興趣而投入學習的孩子，也在學習當中產生更深的興趣，這些都將是他們終生學習的原動力。預祝他們載譽而歸，為國爭光！