台中市長盧秀燕力挺中信兄弟，1日到洲際棒球場預祝中信兄弟旗開得勝、強棒出擊，邁向二連霸。（盧金足攝）

「我們一定會帶回總冠軍！」台中市長盧秀燕1日向副總統賴清德喊話，前年由統一獅、去年由中信兄弟分別獲得總冠軍，今年中信兄弟一定會再榮獲冠軍，「三戰兩勝」，屆時邀請賴清德身穿中信兄弟球衣一起參加封王遊行。

2022中職大聯盟例行賽即將開打，2日將迎來中信兄弟台中洲際主場開幕戰，第一場賽事對上統一獅，經典的獅象大戰在台中點燃戰火。

盧秀燕力挺中信兄弟，1日在運動局長李昱叡陪同下，到洲際棒球場鼓勵隊員，關心選手練球及目前狀態，也致贈全隊水果禮盒，預祝中信兄弟旗開得勝，全體高喊「中信兄弟，二連霸！」

「中信兄弟是台中的驕傲！」運動局表示，中信兄弟是台中在地球隊，去年連四勝強勢奪下總冠軍，讓市民感受到總冠軍的榮耀，中職大聯盟例行賽即將開打，市民、市府都很關心，祝福中信兄弟旗開得勝。

李昱叡強調，市府以「發展五級棒球」、「台中在地經營

」、「帶動城市行銷」和中信兄弟持續深化合作。

中信兄弟除深耕洲際棒球場主場，賽季以外期間更前往基層指導球員球技、協助推廣迷你棒球運動，強化棒球運動向下扎根，市府推展基層三級棒球計畫，每年舉辦多場棒球賽事促進選手交流，推展台中棒球運動。