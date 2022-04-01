證交所將於4月6日召開上市審議委員會審議PlayNitride Inc.錼創科技-KY創（6854）之申請股票創新板第一上市案。

錼創科技-KY創的公司負責人為李允立，資本額10.09億元，主要業務包括氮化物半導體材料相關應用之研發、製造及銷售，營業收入以晶片載板（Chip on Carrier；COC）及技術服務為主。

目前錼創科技-KY創營運仍虧損，2020年虧損14.94億元，2021年虧損12.18億元；每股稅後虧損各為21.57元及14.14元。