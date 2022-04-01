【華燈NFT隱藏線索（蘇MaMa）透過收集不同的NFT角色，拼湊和鑄造出隱藏版的NFT。（CRZY.ETH提供）】

懸疑影集《華燈初上》在Netflix上高居熱播排行榜，繼推出第三季後，官方也宣布即將推出NFT專案，成為華文圈首創「戲劇解謎式」NFT計畫，結合戲劇劇情玩法和豐富的賦能釋出，含項目市場分潤，能虛實兌換與知名品牌聯名的限量商品，而這次攜手知名插畫家朱緹跨界合作設計插畫版角色頭像，已有華燈多位演員共同響應，開啟華文影視戲劇元宇宙。

今（1日）獻出NFT隱藏線索蘇媽媽頭像，藉由各種的答題，引導粉絲找尋想要的頭像，搭配直覺性的選擇互動，喚醒粉絲感官，擁有獨一無二可以「保值」且極具收藏意義華燈演員頭像，吸引許多華粉熱烈討論參加。

這次《華燈初上》與 CRZY.ETH 團隊合作推出的 NFT專案，不僅是台灣華文戲劇圈首發，更是首創結合「頭像」與「戲劇解謎」的NFT專案。插畫版角色頭像與知名插畫家朱緹跨界合作，為劇中近50個角色量身打造1：1頭像，部分頭像採隨機生成，透過不同的面部特徵、髮型、服飾、配件、背景等搭配，打造多元且獨一無二的創作。除了劇中要角一一化身插畫版的NFT頭像外，劇迷需要依照三季的劇情脈絡，與角色間的愛恨情仇，透過收集不同的NFT角色，進一步拼湊和鑄造出隱藏版的NFT。

《華燈初上》NFT專案分為「點燈」與「光之尋覓」兩個階段。「點燈」系列為公開發售 NFT，每張 NFT 都是一條線索，握有線索者取得道具即可打開「光之尋覓」系列的隱藏線索，拼湊後將揭曉終極線索NFT，獲取終極賦能。

《華燈初上》NFT盼凝聚與劇迷的互動關係，只要對劇情細節爛熟於心，將更有機會透過「解謎」環節，取得「白名單資格」和「道具NFT」。製作團隊CRZY.ETH 也於官方Discord 分享，所有謎題和答案都在戲劇裡，會透過系統機制，依照加密貨幣錢包地址隨機發題，讓劇迷們摩拳擦掌，準備接受搶白名單的考驗。

《華燈初上》總製作人戴天易親臨ELLE線上直播為大家解說華燈NFT，他表示，不想讓《華燈初上》止於一部劇或一次NFT專案的發售，戲劇只是一個開始，希望能打破戲迷與戲劇之間傳統的互動框架，除了追劇以外，打造更多元的參與環境與粉絲互動，並致力於經營更具發展性的項目，讓戲劇與戲迷一起成長，推動華文戲劇更上一層樓，被全世界看見。