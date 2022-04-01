「金星」Nelson（左起）、明德、學文、藍弟復刻F4。（野火娛樂提供）

年紀與小虎隊相差兩輪的「地球」唱跳〈青蘋果樂園〉，文廷（左起）、祖安、佳辰。（野火娛樂提供）

耗資1.2億打造的男團選秀節目《原子少年 ATOM BOYZ》將於4／17正式播出，1日晚間官方YouTube頻道上傳了參賽者Cover經典男團MV，向小虎隊、F4、5566、Energy、SpeXial等團體致敬，參賽者們從造型到神態都百分百還原，令不少網友感動直呼「這都是我的青春！」

「金星」高度還原F4言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民，並表演經典歌曲〈流星雨〉，來自馬來西亞的選手Nelson扮演「美作」吳建豪，除了髮型和服裝相當神似外，就連充滿魅力的撩人撥髮動作也百分百還原，帥氣之餘還充滿十足喜感，就連成員也大力稱讚：「叫你模仿不是叫你超越！」Nelson自爆當初會選擇扮演美作，是為了不用早起弄妝髮才刻意燙了大直髮，沒想到自己為了多睡一小時的念頭，竟然造就了經典。

5566自出道後就跨足偶像劇與歌手身分，乘載許多人青春，成員孫協志、王仁甫、 許孟哲曾與2020年在小巨蛋舉辦演唱會，並邀請小刀作為神秘嘉賓，可惜王少偉未到場，是許多歌迷心目中的遺憾之一。「火星」以紅白相間的服裝搭配，熱血演唱〈無所謂〉，讓不少歌迷感嘆畫面美好，平時話少的MAX也在拍攝過程吐露對5566的喜愛，希望除了自己擅長的歌唱未來也可以在主持及戲劇方面有所突破。

與小虎隊年紀相差快兩輪的「地球」林佳辰、周祖安以及黃文廷特地穿上白色襯衫、經典的黑色背心，演繹小虎隊的成名曲〈青蘋果樂園〉，雖說這首歌是五、六年級生的共同回憶，但三位選手卻表示對於該曲熟到不能再熟，紛紛表示自己小時候都有聽過！在試鏡時以後空翻驚艷眾人的黃文廷表示小虎隊是自己的演藝目標，尤其對同樣以後空翻試鏡成功的「霹靂虎」吳奇隆最為崇拜：「在團體的時候就有那麼厲害的成績，後來在戲劇方面也好驚人」透露自己未來也想朝舞台以外的領域發展。

《原子少年ATOM BOYZ》自4／17起每週日晚間八點至十點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出； 4／22起每週五晚間十點至十二點於中視播出， 4／23起每週六《原子少年ATOM BOYZ 官方Youtube頻道影片上架。