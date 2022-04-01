印度最大行動支付平台Paytm母公司One97 Communications去年11月18日風光上市，但股價持續下跌讓市值迄今蒸發四分之三。外界認為包括One97等科技巨頭股價暴跌會影響新創公司上市意願，令印度IPO市場榮景破滅。

One97股價1日大漲7.86％收570盧比，惟仍較首度公開發行（IPO）價格2,150盧比相較累跌73.5％。其IPO籌資約25億美元，成為印度歷來最大規模IPO。

印度金融科技業崛起讓Paytm過去五年來成為市場寵兒，包括軟體銀行與股神巴菲特等重量級投資人都是其金主。

雖然Paytm創辦人夏馬（Vijay Shekhar Sharma）指公司要把數百萬計印度人納入主流經濟體系裡，但投資人似乎不相信其野心能實現，One97股價上市首日即暴跌27％。

令人擔心的是，One97並非今年來股價重挫的唯一科技股，多家曾風光上市的印度科技巨頭股價近幾個月來也大跌。

像美食外送平台Zomato是印度首家上市的獨角獸，去年7月上市首日股價暴跌逾36％。市場把估值逾10億美元的新創未上市公司稱為獨角獸。電子商務公司Nykaa去年低上市首日股價也重挫36％。

全球科技股價去年底以來持續下滑，但印度科技股跌勢特別嚴重。反映出就算印度曾被視為亞洲新創產業成長最迅速的國家之一，投資人卻不斷質疑印度新創公司前景是否配得上其超高估值。

印度券商Prabhudas Lilladher投資產品部主管納格達（Piyush Nagda）說去年IPO市場狂熱時，大家願意給新創未上市公司極高估值，但全球科技股行情轉弱後，愈來愈投資人選擇在上市首日趁高賣出套利。

專家認為公司股價上市後即暴跌現象，至少在可預見未來會令不少印度公司打消上市計劃或縮小IPO規模。