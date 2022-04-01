外貿協會今年針對汽機車零配件、機械及醫材鎖定東北非首發拓銷團，鎖定埃及、阿爾及利亞、突尼西亞和索馬利蘭等4國，總計13家廠商與150名買主於線上進行230場洽談，爭取商機1,112萬美元。

全球疫情再升溫，為了掌握即時市場訊息，貿協首次推出「Hybrid模式」，以線上與實體結合的OMO模式辦理拓銷團，廠商可先與買主線上洽談，線上洽談後如廠商有意親自前往拓銷團站點，貿協駐外單位可另行協助廠商安排實體洽談。

此次我國參團具代表性企業包含射出成型廠商鉅祥企業、以及智慧影像解決方案供應商慧友電子；買主則包括突尼西亞汽機車零件買主JMC Motors、阿爾及利亞家電買主Condor、埃及前三大汽車廠Ghabbour Auto等。

另邀請索馬利蘭唯一的船業製造商 Gamuur Factory，該集團對於台灣的機械與船運業久聞盛名，可望透過拓銷團尋找合適的機械供應商，期以採購台灣優質機械產品來提升索國的製造水準。

貿協指出，年底疫情料將大幅改善，世界各國定將重啟邊境，貿協預計年底將舉辦重磅級旗艦活動「肯亞臺灣週」，該活動規畫帶領廠商在非洲地區以實體方式辦理台灣週，將會是貿協首次在非洲辦理的實體台灣週，台灣週另將結合實體拓銷團赴肯亞以外的東部非洲與買主進行洽談。