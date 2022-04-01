喬友大樓要浴火重生跨出第一步，彰縣府日前召開都市更新會第二場說明會，出席35人，推舉出都市更新會發起人代表，並針對更新會章程草案進行討論等，所有籌組要件均已達成，建設處表示，近期內會核准籌組更新會，須在6個月內召開成立大會，進行理監事等選舉。

喬友大樓大火釀成4死22傷，去年鑑定為危樓，縣府勒令拆除，所有權人眾多，公告期限過，尚未有動作，縣府一方面推動籌組更新會，一方便也招標執行代拆，委託規劃設計廠商已發包出去，研究施工方法後，接續再招標工程廠商，動工施作，過程還要好幾個月，預計到明年喬友大樓才會消失在市民的視線。

建設處長湯國榮表示，縣府也同步輔導籌組都更會，成立喬友大樓LINE社群，並協助彙整更新會籌組同意書及發起人名冊，截自今年3月底，同意籌組更新會同意比率已達67％，超過1／2法定門檻，30日開說明會，選出更新會發起人代表後，所有籌組要件均已達成。

喬友大樓所有權人最關心建物拆除前不動產的估價、推動都市更新必須負擔的費用和日後權利變換分回比例等財務問題。業者保守估計，喬友大樓改都更，未來要再蓋17層大樓

，開發商至少得投入13億元，但是附近土地已增值達到每坪70多萬元了，未來鐵路高架化等，彰化車站規劃特區，前景看好。

湯國榮表示，都市更新會資金來源和專業技術是自辦都更推動的重要關鍵，說明會邀請由內政部、財政部及八大公股行庫投資推動成立的臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司出席，向所有權人介紹後續所需作業費用、可申請的政府補助款及可利用的金融服務制度，除從行政面加速推動，也提供資金及技術面諮詢管道。