漲價市長也怕了？台北市停管處今在交通會報提及，北市有5.5萬機車停車格將於7月4日收費，沒想到一向提倡「使用者付費」的市長柯文哲竟直呼「怪怪的」，還多次詢問是否要一次上線，最後還要交通局回去再想想。對此，停管處表示，將依市長裁示再研議。

停管處從2019年起陸續分階段進行機車停車格收費，第一階段針對商圈，第二階段鎖定捷運站周邊，目前全市機車收費格位累積達到6.6萬格位。第三階段則以市中心的12公尺以上道路為主，如忠孝東路、信義路等，再增加5.5萬收費格位，將格位繪設黃色框線取代軟桿，以利辨識，預計今年7月4日起上路。

柯文哲聽完報告後詢問，5.5萬格機車停車格要同一天一起收費，還是慢慢上？更直言，「要怎麼收我不曉得」，又問可能每周陸續上，花3、4個月？還說，這不是技術問題，而是政治問題，一次煮青蛙煮熟，還是慢慢煮。

停管處營運科長羅至浩表示，以實際經驗來說，分好幾段收費，每次上都會遭受民眾反彈，民眾會找民代反映，每個人都爭取要最後收費，應該全部一起收。

柯文哲再碎念說，北市有很多要漲價，動物園要漲價、什麼都要漲價，不過，「選舉年都不要動，這不是我的個性」，只是他在想，不要在同一天，並追問多久前要預告。

停管處長李昆振指出，程序上至少1個月要前公告，未來可以先標示「7月開始實施」，有3個月預告時間，另外，電動機車停車還是不收費，強調收費是為管理，不是要收錢。

但柯文哲仍未被說服，他表示，「這還要再討論」、「我不曉得，我要是知道答案就下命令」、「覺得怪怪的」。他也似乎有意撇清說，上次漲價討論也沒有結論，一時間想不出到底要怎麼漲，因此，自己沒有下任何指示。

柯文哲直言，若案子重來一遍，他1年前就貼布告，明年開始這地方機車要收費，無現金繳費半價、電動車免費等，假設在半年前講，民眾會換電動機車，但1個月前講來不及換，達不到效果；最後柯說，政治專業是科學，5.5萬格要上是終極目標，怎樣上社會成本最低，要交通局高層回去想想看。