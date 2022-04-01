國家政策研究基金會4月1日舉行記者會，發表「性別友善議題」民調。記者會由國政基金會執行長柯志恩主持，與會者包括國政基金會董事長朱立倫、立法委員許淑華、台南市議員謝龍介、新北市議員江怡臻及屏東縣議員黃明賢。

柯志恩提到近半年大數據資料顯示台灣婦女關注議題為長照、托老與育嬰，這也是今日國政基金會民調的主要目的。

柯志恩首先說明過去一年內民眾整體幸福感指數，男性平均幸福感為6.57分，女性幸福感指數為6.74分都略低於總體平均值，顯示出台灣民眾對社會環境的擔憂。

柯志恩強調，企業單位與員工依舊存在著工作條件的認知差異。根據勞動部對事業單位所做調查報告顯示，同意員工申請「撫育未滿3歲子女得調整工作時間與家庭照顧假」比例約為九成，但國政基金會民調結果發現，有41.8%的男性與42.9%的女性認為不可能彈性調整上、下班時間，顯見雇主與勞工存有認知落差。同時，過半數民眾認為台灣長照體系不完善外，家庭照顧假的請假依舊為女性優先請假，顯示台灣女性照顧家庭傳統觀念根深蒂固。另外，據民調結果在疫情期間家庭暴力，32.6%女性認為有顯著增加外，女性也認為近五年內職場性騷擾等問題依舊存在。

民調結果顯示，民眾關心與未來必須推動議題優先順序為「完善女性高齡長者照顧體系」（約佔76.5%）、推動「長照安排假」（約佔76.3%）、推動「七天家庭照顧假」（約佔69%）、推動《家事服務法》（約佔65.6%）與產假8周延長至10周（約佔60%）等項目。柯志恩表示，未來國民黨將以民意為基礎提出「守護幸福、友善三法」，並優先推動修改《性別工作平等法》、推動《家事服務法》、產假延長從8週至10週等相關內容。

朱立倫也認為，台灣現階段已由高齡社會邁入超高齡社會，未來養育小的、照顧老的，從中央到地方必須要有相關對策。他發現台灣最嚴重就是托嬰跟顧老的問題，目前台灣應做到公共托育及長照機構應與企業相結合。因為唯有企業與政府一同努力，才能真正解決民眾的擔憂，讓員工安心上班。而今日在場台南市長參選人謝龍介與南投縣長參選人許淑華都會將此當成重要地方政見，積極為民眾爭取權益。

他指出，工作條件的平等，才能讓女性感到安心。因為女性通常會擔起家庭照顧的責任，一般企業更應給予7天有薪家庭照顧假外，國民黨也會積極推動長照安排假。

許淑華認為，現階段社會對女性依舊存有刻板印象。因為女性是照顧者角色，但若處在經濟條件較弱、教育程度較低者的女性，更會成為照顧家庭的人，責任更將沈重。因此，如何提升弱勢女性的權益，與地方、偏鄉等高齡化老人人口更應受到良好照顧，都是未來必須注意到的重點課題。

謝龍介表示，台灣女性真的很辛苦！國人平均壽命不斷提升，未來照顧長者是年輕人責任。因此年輕朋友肩膀責任與壓力將越來越沈重。他認為地方的活動社區中心必須活化，讓婦女朋友工作時可放置托育中心外，政府也必須說服企業，幫助員工要求權益。未來台南可針對要強化青年生育、撫育、幼兒托育等地方政見，讓青年喘息、女性可獲得更多協助。

江怡臻強調，無後援家庭在照顧小孩是非常辛苦的一件事情，尤其是職業婦女在工作遭遇壓力與競爭非常大，因此男性應該要與女性承擔相同育兒責任。江怡臻鼓勵企業應延長產假，家庭照顧假、生理假都應給予薪資，讓性別平等真正落實。

黃明賢同意現代社會「育兒」是男、女必須一起承擔的責任。他自認「是幸運的」，因為家中長輩可一同照顧小孩。他認為青年需政府幫助，假如沒有任何輔助，未來「生不起、養不起」將會變成年輕夫妻生小孩前的疑慮，台灣少子化問題將更嚴重。呼籲政府須提出完整法規與配套措施，讓「上有老、下有小」夾心世代的年輕人可無後顧之憂為生活打拼，創造美好人生前景。