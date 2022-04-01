高鐵人員向遊客解說高鐵停駛理由。(林雅惠攝)

民眾紛紛等候退票及搭接駁車。(林雅惠攝)

「是因為愚人節在開玩笑嗎？」高鐵因為東南水泥場區施工倒塌，高壓電塔遭到壓倒，不少列車卡在半途，遊客大排長龍在服務台及售票口退票，許多遊客清明返鄉及出遊計畫受到影影響，抱怨時間等待太久，影響後面計畫，不過也有部分民眾無奈接受現況，強調爭取時間只好改搭台鐵。

東南水泥廠今日下午3時40分進行煙囪拆除工程，因廠商拆除過程使高塔倒塌影響鄰近高壓電塔，導致供電異常，使高鐵左營站至台南站運輸中斷，搭乘民眾受到影響，高雄市政府交通局除協助調度50輛遊覽車，接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站外；同時協調台鐵加開嘉義至高雄間班次，各級列車也增停中洲站。

由於接近下班尖峰時間，等待接駁車的民眾已從一樓公車站排到新光三越百貨，預估超過上千人，民眾抱怨聲連連，陳姓遊客表示，看到大批長龍的人潮，原本以為是返鄉遊客，後來才知道也是受到高鐵延誤的乘客，高鐵愚人節此事，又是大家返鄉時刻，實在是造成大家很大不便。

廖姓女子表示，原本要帶著兒子搭高鐵返回台中娘家過清明連假，結果發生延誤事件，等候接駁車再搭回去，恐怕已接近凌晨，還好明天休假，可以好好補眠。李姓男子說，原本要去中部找朋友玩，發生高鐵延誤事件，等接駁車就等了1個多小時，玩樂興致已消了一半。